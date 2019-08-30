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شرطة الرياض تلقي القبض على 5 إثيوبيين سلبوا 790 ألف ريال من عملاء بنوك

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:49 م
شرطة الرياض تلقي القبض على 5 إثيوبيين سلبوا 790 ألف ريال من عملاء بنوك
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الفجر السعودي
 

قال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على خمسة متهمين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بتتبع عملاء البنوك وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، حيث جاوزت قيمة المبالغ المسلوبة (790.000) ريال، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.


وبين أن شرطة منطقة الرياض تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.


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