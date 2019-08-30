الصفقات الجديدة تضع زيدان في ورطة كبيرة
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:46 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن التعاقدات الجديدة التي أبرمها نادي ريال مدريد الإسباني، تسأل عن فرصة للمشاركة مع الفريق.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه في أولي مبارتين لريال مدريد في هذا الموسم لم يكن هناك أثر للوجوه الجديدة ، و لم يشارك أي منهم بشكل أساسي لحد الأن، على غرار الإصابات التي أخرت ظهور (إيدين هازارد، فيرلان ميندي، رودريجو جوس)، إلا أنه لم يتمكن كل من ميليتاو أو يوفيتش من حجز مكان في تشكيلة المدرب الفرنسي.
الجدير بالذكر انه فقط يوفيتش هو من شارك في المباراتين لكن كبديل و بمجموع 31 دقيقة، هذا الوضع من الممكن أن يتغير هذا الأحد ضد فياريال، التعاقدات الجديدة تضغط من أجل حجز مكان ولأن مواصلة مشاركة الحرس القديم تجعل الجميع يسألون عن الثورة.
الإصابات الأخيرة التي ضربة الفريق من الممكن أن تفتح مجموعة من الخيارات أمام يوفيتش، اللاعب الوحيد الجديد الذي أشركه زيزو حتى الآن، يمكن أن تكون الرحلة إلى فياريال فرصة جديدة لرؤية يوفيتش رفقة بنزيما في خط الهجوم.
الجدير بالذكر ان الندم البرازيلي إيدير ميليتاو ينتظر أيضًا فرصته أيضا، حيث لم يشارك اللاعب القادم من بورتو ولحد الآن إلا في المباريات الودية لقد وصل متأخراً للموسم التحضيري بعد مشاركته في كوبا أمريكا ، ولم يتمكن في حجز مكان له بعد مواصلة زيدان إعتماده على سيرخيو راموس أو رافائيل فاران.
اللاعب الثالث هو ميندي التوقيع الذي طلبه زيدان و واحد من ضحايا الموسم التحضيري، والذي بالكاد كان قادراً على إثبات نفسه كبديل لمارسيلو، لقد كان خارج قائمة الفريق في أول مباراتين من الدوري، لكن حظه يجب أن يتغير عاجلاً وليس آجلاً.
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