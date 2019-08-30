الزمالك يعلن موقفه من ضم نجم الأهلي







جهة نظر الجبهة المؤيدة للتعاقد مع نيدفيد في الزمالك أنه يمتلك قدرات مميزة ومستقبل واعد ويمكن أن يستفد النادي منه ماليًا في المستقبل وجلب الملايين حال تألقه واحترافه خاصة أنه خامة مبشرة وسبق وقدم مستويات مميزة عند مشاركته مع الفريق الأهلاوي وحصوله على فرصته بجانب ثقة الإدارة فيه ومهارته الفردية ورغبتهم في منحه الفرصة بالتشكيلة الأساسية لما يمتلكه من قدرات عالية ورؤيتهم أن طريقة لعب الصربي ميتشو المدير الفني الحالي للفريق تتماشى مع كريم نيدفيد الذي يجيد على الأطراف والعمق على غرار أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.







الجبهة الرافضة للتعاقد مع اللاعب مبررها أنه يعاني من الإصابة حاليًا ولن يعود قبل 3 شهور بما يعني أن الفريق لن يحقق أي استفادة فنية منه وسيتحملون فقط العبء المالي عليه، بجانب زحمة اللاعبين داخل الفريق وهو ما يؤثر على فرص مشاركته، واستمرت المبررات في خوفهم من فشله ورحيله بشكل سريع ووقتها سيتعرضوا لهجوم من جانب مسئولي وجماهير الفريق المنافس.







الزمالك كان يضع اهتمامه على حسين السيد الظهير الأيسر للأهلي وقطعوا شوطًا كبيرًا في المفاوضات معه خلال الفترة الأخيرة وضمه فور استغناء فريقه عنه بعدما خرج من الحسابات بسبب الزحمة في الجبهة اليسرى وتواجد كل من التونسي علي معلول ومحمود وحيد بما يعني صعوبة مشاركته لكن الإدارة قررت في النهاية قيده لقطع الطريق على الزمالك لضمه وتضيع صفقة مهمة على الأبيض خاصة أنهم سبق وتفاوضوا مع اللاعب عدة مرات وأنهوا الاتفاق معه على كل التفاصيل لكن ارتباطه بتعاقد مع الأهلي وقف عائقًا أمام إنهاء الصفقة بنجاح، وكان الاهتمام بنفس الدرجة مع أحمد حمدي بإعتباره موهبة صاعدة مميزة وتحدثوا معه وانتظروا لرحيله عن الأهلي لكن الصفقة ذهبت في مهب الريح أيضًا بعد قيده.







وعلى الجانب الآخر، تسبب إسلام جابر في مشكلة هو الآخر بعد ما تردد عن قيامه بتسريب تشكيل الفريق خلال مباراة ديكاداها بطل الصومال التي كانت بمثابة شؤم على الجميع لما أفرزته من أزمات بالجملة، وحاول اللاعب تحسين الصور ونفى تورطه في هذا الأمر، ويفكر الجهاز الفني في عودة جابر مرة أخرى إلى القائمة خلال مباراة الاتحاد السكندري، وتحقيق أكبر استفادة فنية منه بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية قبل أن يصل لفورمة جيدة ويصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق.







إدارة الزمالك تسعى للضرب بيد من حديد منذ البداية والحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق خاصة أن المواجهات المقبلة صعبة ومصيرية ولا مجال لحدوث أي مشكلة تؤثر بشكل سلبي على ذهن اللاعبين وتعيد الفريق إلى الخلف عشرات الخطوات وهو ما دفعهم لاتخاذ قرارات وعقوبات فورية ضد أي لاعب يخرج عن النص.



تُحاط صفقة كريم نيدفيد لاعب فريق الأهلي بحالة من الغموض الشديد داخل نادي الزمالك خلال الساعات الجارية بسبب الانقسام على الصفقة.