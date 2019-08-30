"عودة 3100 حاج من الأراضي المقدسة وزيارة استثنائية للسجناء".. أبرز الأحداث × أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها عودة 3100 حاج من الأراضي المقدسة على الجسر الجوي لمصر للطيران، و استرداد 581 ألف فدان من أملاك الدولة، فضلاً عن زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، وإحباط وزارة الداخلية خمسة ملايين قطعة ألعاب نارية إلى داخل البلاد.

وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث على مدار الاسبوع.

زيارة استثنائية للسجناء

وبمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الإحتفال بهذه المناسبة، قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع السجناء "زيارة إستثنائية واحدة" على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441هــ ، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

عودة 3100 حاج من الأراضي المقدسة

وتستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها، لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، حيث تسير الشركة على مدار اليوم الجمعة 16، رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة لعودة 3100 حاج.

وتنطلق 7 رحلات من جدة لنقل 1500 حاج، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج دولة مالي، و 9 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1600حاج من حجاج قرعة كفر الشيخ والمنيا و بنى سويف وأسوان والقليوبية، وتضامن كفر الشيخ، بخلاف رحلات العمل.

إحباط تهريب 5 ملايين قطعة ألعاب نارية

و أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تهريب "خمسة ملايين" قطعة ألعاب نارية إلى داخل البلاد. وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى الشركات - الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة - العاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية)، بإستيراد رسالة من خارج البلاد مشمولها عبارة عن (مستلزمات تصنيع كراسى) داخل إحدى الحاويات – على غير الواقع والحقيقة – وأنها تحوى بداخلها على أصناف محظور دخولها داخل البلاد "ألعاب نارية".

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث والجهات المعنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، حيث أسفرت أعمالها عن ضبط "5,000,000" من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت حوالي 15 طن.

استرداد 581 ألف فدان أملاك دولة

بينما استردت أجهزة الدولة داخل محافظة المنيا، 581 ألف فدان من أملاك الدولة بعد أن أزالت التعديات عليها، منذ بداية حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة وحتى الآن، واستقبلت المحافظة 12272 طلبا لتقنين الأراضى، وتم توقيع 506 عقود مع المواطنين.

البداية كانت يوم 27 من ديسمبر عام 2017 عندما أعلن اللواء عصام البديوي محافظ المنيا وقتها، باسترداد كافة الأراض المُعتدى عليها، بإجمالي مساحة 582 ألف فدان، تم استرداد 304 ألف فدان منهم، وجاري تقنين 277 ألف فدان آخرين؛ ما يُعد إنجازًا كبيرًا، دفع الحكومة باعتماد ملف المنيا في استرداد أراضي الدولة كنموذج يُحتذي به في جميع محافظات مصر.

بدء الحفر ببئر مونتو المصري

كما كشفت شركة شل العالمية عن أن الحفار البحري "ديسكفرر انديا" Discoverer India) التابع لشركة ترانس أوشن، والذى وصل إلى ميناء أبوقير منذ عدة أيام، سيبدأ عمليات الحفر في أول بئر استكشافي على عمق 6,000 متر تحت سطح البحر في امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري.

وقال المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر في بيان له، إن الشركة وضعت استراتيجية لخلق حالة جديدة من النمو وتحقيق استدامة إنتاج غاز البحر المتوسط، وذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من الخطوات المتتالية كان أهمها استكشاف فرص استثمارية جديدة فى منطقة الامتياز.

كما يتم تطبيق طرق مبتكرة للبحث عن الغاز في خطوة غير مسبوقة فى مصر على عمق 20 ألف قدم تحت سطح البحر."، مضيفًا "يعتبر مشروع غرب الدلتا المياه العميقة، هو نتاج التعاون مع شركائنا حيث تم اتباع نهج فريد ومتكامل يجمع بين أنشطة التطوير والاستكشاف مما أدى إلى البدء فى حصد نتاج المشروع، وتعي شل جيدا أهمية منطقة الامتياز والمرحلة 9، بالإضافة إلى محطة رشيد لمعالجة الغاز حيث تقع بالقرب من محطات إسالة الغاز، مما يلعب دورا هاما في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث قامت شل بضخ استثمارات كبيرة من أجل استعادة الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة الغاز المملوكة لشركة رشيد والبرلس التي كان يبلغ حجم انتاجها حوالي 40% من اجمالي انتاج الغاز في مصر".