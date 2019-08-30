عاجل.. الإفراج عن 667 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:17 م
هبة عبد الحفيظ
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كلف قطاع السجون، اللجان المختصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 205 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 462 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 3512019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 205 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 462 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 3512019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية.
من "الفيوم" لـ "العياط".. رحلة البحث عن حلم الثراء السريع في المنطقة الجبلية
توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الشاب الذي لقى مصرعه حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بمركز العياط، أصل بلدته مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وأبلغ أهليته باختفائه، حال عودته من عمله، كما تم التوصل إلي أن والده كان على علم بحفره تنقيبا عن الآثار.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على والد الشاب الذي لقى مصرعه أثناء حفره للتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز العياط، لعلمه بحفر نجله للتنقيب عن الآثار، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن قوات الإنقاذ البري فشلت في إستخراج جثة الشاب، بسبب طبيعة المكان الرملية والجبلية، فضلا عن إرتفاع عمق الحفرة، وبلوغها أكثر من 10 أمتار أسفل الأرض.
وفرضت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة كردونا أمنيا بمكان إنهيار الرمال على شاب حال حفره تنقيبا عن الأثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب المحافظة.
وطلبت الأجهزة الأمنية حضور مهندس مدني من حي العياط، لعمل تقرير فني لطبيعة المنطقة، ووضع تصويرا لكيفية تعامل قوات الإنقاذ البري بالحماية المدنية، ومعرفة المعدات الواجب إستخدامها لتسهيل إستخراج جثة الشاب.
وتواصل قوات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة الشاب الذي لقى مصرعه أمس الثلاثاء، إثر إنهيار الرمال عليه، حال حفره تنقيبا عن الآثار بالمنطقة الجبلية، بنطاق مركز العياط، جنوب محافظة الجيزة.
وكانت كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن الحفرة المنهارة على شاب حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة إلى أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لإنتشال الجثة.
وانهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على شاب يدعى "أحمد.ج.ح" حال حفره تنقيبا عن الآثار.
وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.
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