طريقة امتلاك عقار عن طريق شركات التمويل العقاري

توفر العديد من الشركات خدمة التمويل العقاري، في محاولة منها لتوفير الأموال الازمة للمةطنين للجصول على عقارات.

وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالية شروط ووميزات التمويل العقاري الذي تمنحة أحد الشركات التى، وهي بيت الخبرة :

أولُا: مميزات التمويل العقاري من الشركة :

1- نسبة التمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة.

2- أنظمة سداد متعددة تناسب كافة الموطنين.

3- مدة سداد تصل إلى 15 سنة.

4- يتم تقيم الوحدة بمعرفة خبير تقيم مسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ثانيًا : شروط الشركة لمنح تمويلات العقارية:

1- المستندات المطلوبة في حالة الموظفين بالقطاع الخاص والعام :

2- شهادة إثبات دخل.

3-صورة بطاقة رقمم قومي.

4-كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

5-إيصال الكهرباء أو الغاز أو مياة محل الأقامة الحالى.

-المستندات المطلوبة لأصحاب المهن الحرة:

1- شهاد من محاسب قانوني تفيد بصافي الدخل السنوي للعميل والموقف الضريبي الحالى.

2- صورة من كارنية المحاسب القانوني.

3- اخر 3 ميزانيات معتمدة للشركة

4-- كشف حساب بنكي للشركة لمدة سنة ماضية.

5-- كشف حساب شخصي لمدة 6 أشهر.

6- شهادة تفيد بعدم وجود افلاس لمدة 10 سنوات.

7-صورة بطاقة رقم قومي

8- ايصال غاز او كهرباء محل الأقام الحالى .

المستندات المطلوبة ( المصريين العاملين بالخارج):

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

2- ايصال كهرباء أو غاز.

3- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

4- تصريح ساري للأقامة أو العمل.

5- خطاب من الموارد البشرية معتمد من جهة العمل وموجة إلى شركة المصرين للتمويل العقاري.

و أعلن البنك المركزي فى نهاية مايو الماضى، عن طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، تستهدف تمويل متوسطى الدخل بحد أقصى 50 مليار جنيه، عقب وقف مبادرة التمويل العقارى لوحدات متوسطى الدخل، وقصرها على الإسكان الاجتماعى فقط، فى يناير الماضى.