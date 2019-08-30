بورصة الكويت تتكبد خسائر بمليار دينار خلال شهر أغسطس

هبطت المؤشرات الكويتية جماعياً في شهر أغسطس، حيث سجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 2.87 بالمائة عند مستوى 5941.13 نقطة خاسراً 175.53 نقطة بالمقارنة بإقفال يوليو الماضي عند 6116.66 نقطة.









كما تراجع مؤشر السوق الأول بنهاية أغسطس 3.21 بالمائة بإقفاله عند النقطة 6527.81 بخسائر بلغت 216.27 نقطة بالمقارنة بنهاية تعاملات يوليو الماضي عند مستوى 6744.08 نقطة.





وسجل مؤشر السوق الرئيسي انخفاضاً بنحو 1.89 بالمائة في أغسطس بإقفاله عند النقطة 4789.35 خاسراً نحو 92.26 نقطة بالمقارنة بإقفال يوليو الماضي عند 4881.61 نقطة.













وعلى مستوى الأداء الكلي للمؤشرات في العام الجاري، ارتفع المؤشر العام 17 بالمائة رابحاً أكثر من 860 نقطة، وصعد "الأول" بنحو 24 بالمائة بمكاسب تجاوزت 1260 نقطة، وسجل "الرئيسي" نمواً بنسبة 1 بالمائة رابحاً نحو 51 نقطة.









تراجعت أحجام التداول ببورصة الكويت خلال أغسطس، بنحو 44.8 بالمائة إلى 2.59 مليار سهم، حيث تخلل الشهر إجازة عيد الأضحى التي أثرت على التداولات.





وتقلصت السيولة 49.9 بالمائة في أغسطس لتصل إلى 490.27 مليون دينار مقارنة بمستواها في يوليوالماضي عند 978.96 مليون دينار.





كما انخفضت الصفقات الشهرية في بورصة 39.8 بالمائة في أغسطس، لتصل إلى 108.49 ألف صفقة؛ مقابل 180.29 ألف صفقة في يوليو السابق.









على وقع خسائر المؤشرات الكويتية في أغسطس، تكبدت بورصة الكويت خسائر سوقية بقيمة 1.02 مليار دينار (مليار دولار)، لتصل بنهاية الشهر إلى 34.38 مليار دينار مقارنة مع 35.4 مليار دينار في الشهر الماضي، لتتراجع بنسبة 2.9 بالمائة.





وعلى صعيد أداءها في العام الجاري، لا تزال البورصة تتمتع بمكاسب تجاوزت 5.3 مليار دينار، مُرتفعة بنحو 18.5 بالمائة، حيث بلغت القيمة السوقية للبورصة في نهاية العام الماضي 29.01 مليار دينار.



