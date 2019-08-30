حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الجمعة 30 أغسطس

تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية لمتابعيها من محافظة الإسكندرية، او المسافرين إليها اليوم الجمعة، حالة الطقس بالتفصايل، وذلك خلال التقرير القادم.





يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وخاصة محافظة الإسكندرية، في الوقت الذي أصبح حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وقلت الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي ننشر درجة الحرار طبقًا لحالة الطقس في الاسكندرية والمحافظات، اليوم الجمعة 30 أغسطس.





الصغرى العظمى

القاهرة 26 35

شبين الكوم 26 35

طنطا 25 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 23 31

سيوة 25 36

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 23 32

رفح 23 32

رأس سدر 27 36

نخل 20 35

نويبع 29 36

طابا 25 35

كاترين 20 31

الطور 28 36

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 38

مرسى علم 30 37

الفيوم 26 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 38

قنا 26 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 40

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 25 40

شلاتين 29 37

أبو رماد 29 36

حلايب 30 34

رأس حدربة 29 34

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- ما هي الهيئة العامة للأرصاد الجوية ؟





الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، هي هيئة حكومية مصرية تابعة للدوله هي المسئولة عن التنبؤ بالمناخ على المستوى المحلى وهى مرتبطة بالموانى الجوية البحرية فهى التي تتنبأ بدرجات الحرارة والظروف الجوية والمناخية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية كما تتنبأ الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين.





- نبذة عن الهيئة





تعتبر هيئة عامة حكومية تابعة لوزارة الطيران المدنى وتنقسم إلى محطات الارصاد الجوية وهى منتشرة في جميع انحاء الجمهورية ومراكز التنبؤات الجوية والمقر الادارى للهيئة بحدائق القبة ومهمتها:





1- رصد جميع عناصر الغلاف الجوى من حرارة ورطوبة ورياح وضغط جوى ورؤية وظواهر جوية وغيرها.





2- قياس نسبة الاوزون ومتابعته.





3-قياس درجة حرارة التربة على اعماق مختلفة.





4- تحليل جميع العناصر السابقة والتنبؤ باحوال الجو خلال فترة زمنية قادمة وهذه الفترة تكون قصيرة وطويلة حسب نوع التنبؤ.





5- اصدار الانذارات والتحذيرات في حالة التدهور وكذلك في حالة الظواهر الجوية الخطرة مثل العواصف الجوية والسيول.





6-توفير البيانات المناخية عن الاعوام السابقة.



