برشلونة يرمي بأخر كروته في صفقة نيمار

يبدو أن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لم تنتهي فصولها بعد، ومازالت تهز أرجاء العالم بالميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت الإسبانية"، إن برشلونة، لم يفقد الأمل في التعاقد مع اللاعب واستعادته مرة أخرى، ومازال مستمر في تقديم العروض لإنهاء الصفقة.

وأضافت الصحيفة، برشلونة، تقدم بإقتراح جديد وقد يكون الأخير، وهو زيادة المقابل المالي المقدم إلى باريس سان جيرمان، والبالغ 130 مليون يورو، بعد رفض النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح البلوجرانا، الدخول في الصفقة.





وأوضحت الصحيفة، أن إدارة الفريق الباريسي، ترحب بهذا الاقتراح، حيث جاري حاليًا الاتفاق على القيمة المالية، بعد إبعاد ديمبلي من حسابات الصفقة.





واختتمت الصحيفة، أن هناك أسماء آخرى ستدخل في الصفقة، وهم لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش، والمدافع الفرنسي الشاب كلير توديبو.





وكشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالمفاوضات الجارية حتى الآن بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل عملية نقل نيمار دا سيلفا إلى ملعب كامب نو، وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكر "جيرارد" أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تواصل المفاوضات على أمل إغلاق العملية في الساعات القليلة المقبلة خاصةً أن رغبة البرازيلي هي الانتقال إلى برشلونة وهو الأمر الذي أبعد ريال مدريد نسبياً عن دائرة المفاوضات.





وأوضح الصحفي الإسباني أن نادي باريس يتوقع حركة كبيرة من عثمان ديمبيلي الذي لا يزال يرفض فكرة الانتقال إلى النادي الفرنسي نظراً لرغبته في استكمال مسيرته الكروية مرتدياً قميص برشلونة الإسباني.





وشدد الصحفي جيرارد أن لو لم يكن هناك لاعبين في الصفقة فستكون العملية معقدة جداً لرغبة باريس في تحقيق أقصى استفادة مادية بالإضافة إلى الاستفادة الفنية خاصةً مع انتقال عنصر مهم مثل الجناح الشاب عثمان ديمبيلي ولاعب وسط خبرة بقيمة إيفان راكيتيتش.





وقال جيرارد، في تصريحاته عبر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني أن كل شيء يبقى على قيد الحياة بعد حركة المدير الرياضي لباريس ليوناردو اليوم في إيطاليا والبحث عن الأرجنيتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس.





وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى نادي باريس سان جيرمان يضع باولو ديبالا على رأس أولوياته حال انتقال نيمار إلى برشلونة خاصةً أن نادي يوفنتوس لن يرفض فكرة رحيل الأرجنتيني الذي لن يجد مكانه في تشكيلة المدرب ماوريسيو ساري.