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المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز بنسبة 3.5% خلال الأسبوع الجاري

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:13 م
المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز بنسبة 3.5% خلال الأسبوع الجاري
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
ارتفع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي اليوم  بنسبة 3.5% ليصل إلى مستويات 14835.3 نقطة، وتابعه في الصعود  مؤشر" egx70  "للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% ليصل إلى مستويات بنهاية الاسبوع 553.3 نقطة، وطالت الأرتفاعات المؤشر الأوسع نطاقُا" egx100" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستويات 1455.08 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوي 770.2 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 1.4% عن الأسبوع الماضى.

علي صعيد تداولت البورصة المصرية فقد تراجعت قيمة التداول إلى 12 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، و بلغت كمية التداول نحو1.3 مليون  ورقة منفذة على 120 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.3 ملايين ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

واستحوذت الأسهم على 45.3% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.6%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وفيما يتعق بتعاملات المستثمرين  في البوصة المصرية ، فقد إستحوذت تعاملات المصريين نسبة 63.8% من إجمالي التعاملات علي الأسهم المقيدة  بالبورصة المصرية خلال جلسات لأسبوع الماضي ، بينما أستحوذ الأجانب علي نسبة26.9% والعرب  علي 9.4 وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع   بقيمة 96.3 مليون جنيه هذا الأسبوع بينما سجل العرب صافي شراء  بلغ 147 مليون  جنيه وذلك بعد إستبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.9%  من قيمة التداول للاسهم المقيدة منذ أول العام ، بينما سجل الأجانب 24.1 وسجل العرب علي 9%. 

وقد سجلت مبيعات الأجانب  نحو 1.468.9 مليون ملين جنيه  منذ بداية العام ،بينما سجل العرب صافي بيع  بنحو 820.2 مليون جنيه وذلك علي الأسهم المقيدة بعد إستبعاد الصفقت منذ بداية العام.
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