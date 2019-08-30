بالمستندات.. بلاغ ضد رضوى الشربيني ومفيدة شيحة لتحريض السيدات على الطلاق

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سرعة زائدة.. تفاصيل
إصابة 3 أشخاص في حادث الصف المروري
كشفت معاينة رجال
الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن أن السرعة الزائدة السبب في وقوع حادث مروري بنطاق
مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وإصابة كلا من "هند. ع. م. م"، 35 سنة، مصابة
بكدمات بالكتف الأيسر، "محمد. ف. أ. ح"، 42 سنة، مصاب بكدمات بمنطقة الصدر،
و"أمل. أ. س"، 30 سنة، مصابة بكدمة بالساق اليسري.
وكان أصيب 3 أشخاص
إثر وقوع حادث مروري بطريق الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد
وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقت الإدارة
العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري، أمام قرية الجمال، بدائرة
مركز شرطة الصف، وبإنتقال رجال المرور لمكان البلاغ، صحبة قوة أمنية من مركز شرطة الصف،
وتبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تم
نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي، وخروجهم بعد تماثلهم الشفاء، كما تم إزالة حطام الحادث
وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة
العامة التي تولت التحقيقات.
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