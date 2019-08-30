وزير الأوقاف من بنها: صكوك الأضاحي تجاوزت الـ 105 ملايين جنيه (صور)

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق ذكري افتتاح القناطر الخيرية 1868م، موجها التحية إلى الشعب المصري المعروف بكرمه عبر التاريخ بشأن مشروع صكوك الأضاحي، مشيرا إلى أنها تجاوزت إجمالي صكوك الأضاحي هذا العام 105 ملايين جنيه.





وأضاف وزير الأوقاف أن هذا المبلغ وفر 1105 طن صكوك أضاحي، تكفي لـ مليون و105 ألف أسرة، موجها الشكر لكل من شارك في إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرا إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعي، كما أنه من المتوقع أن يكون في العام المالي الحالي نقله في مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.





وتابع وزير الأوقاف، أن محافظة القليوبية احتلت المركز الرابع على مستوى محافظات الجمهورية في تحصيل صكوك الأضاحي، وتم تخصيص 45 طن لها هذا العام، كما تم تخصيص لكبري محافظات الوجه القبلي 65 طن لحوم من صكوك الأضاحي، مخصصة لـ 65 ألف أسرة بتلك المحافظات، مشيرا إلى أن عملية الذبح تمت كاملة في الوقت الشرعي للذبح.





واشار الي اننا نوصل للمستحقين دون تدخل اي جماعات تحقق اغراض ومكاسب معينة والفقير بياخد حقه معزز مكرم بصورة البطاقة لضمان وصولها لمستحقيه بمعرفة المحافظين.





وأكد الوزير اننا كما حرصنا علي استرداد الخطاب الديني من مختطفيه حرصنا ايضا علي استرداد اغراضهم في توزيع الصكوك وقطع العطاء عليهم.





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محافظ القليوبية من احتفالية العيد القومي: سأبذل قصارى جهدي لتحقيق رضاء المواطنين





وجه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي،مقدما الشكر لكل الجهات المشاركة في الإحتفالية والتي أظهرت المحافظة بشكل مشرف يليق بها،مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لإرضاء المواطنين وتقديم خدمة متميزة في كافة المجالات تسهم في عيش المواطنين عيشة كريمة،معربا عن سعادته البالغة لمشاركة المحافظين السابقين في إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.





جاء ذلك خلال فعاليات إحتفالية المحافظة بعيدها القومي بحضور كل من المستشار عدلي حسين واللواء رضا فرحات واللواءمحمود عشماوي محافظي القليوبية السابقين وإيمان ريان نائب المحافظ واللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والعقيد أيمن الحسيني المستشار العسكري للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والقيادات الشعبية والأمنية وعدد من أعضاء مجلس النواب.





وبدأ الاحتفال باستقبال المحافظين السابقين بديوان عام محافظة القليوبية ثم إنطلاق سيارات كرنفال المشروعات القومية ومشروعات المحافظة من ديوان المحافظة حتى استاد بنها الرياضى، حيث بدأت الاحتفالية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم فيلم تسجيلى عن معالم القليوبية، تبعتها فقرة فنية واستعراضية لطلاب جامعة بنها وعرض رياضي قدمته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.





كما تضمن الاحتفال فقرات شعرية إلى جانب فقرة الموسيقى النحاسية لفرقة طلائع الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم فقرة الموسيقى العربية قدمتها مديرية الثقافة بالقليوبية.





يذكر أن محافظة القليوبية تحتفل بالعيد القومى للمحافظة، الذى يواكب ذكرى افتتاح القناطر الخيرية ٣٠ أغسطس عام ١٨٦٨ علي يد محمد علي كأعظم مشروعات الري في ذلك الوقت، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق والتى تبلغ مساحتها نحو 500 فدان بالمدينة.





جدير بالذكر أن محافظ القليوبية في إطار إحتفال المحافظة بعيدها القومي قام بإفتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى للنهوض بمستوى الخدمات لمواطني المحافظة حيث تم إفتتاح عدد 10 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة 1.8 مليار جنيه وإفتتاح عدد 65 مشروع صرف صحي بتكلفة 4.6 مليار جنيه حيث بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات المياه والصرف الصحي 6.4 مليار جنيه كما أنه جاري تطوير عدد 5 مستشفيات على مستوي محافظة القليوبية بتكلفة بلغت أكثر من مليار جنيه وهم مستشفي قليوب المركزي والقناطر المركزي والخانكة المركزي وكفر شكر المركزي وقها المركزي وتطوير 40 وحدة صحية بتكلفة 35 مليون جنيه.





وفي قطاع المدارس تم إفتتاح 46 مدرسة بتكلفة 265 مليون جنيه كما تم رصف طرق بالمحافظة بطول 44.8 ألف كيلو متر ورصف بالإنترلوك بطول 56.9 ألف متر بتكلفة إجمالية بلغت 147.2 مليون جنيه كما تم إنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه.





جدير بالذكر أيضا أن محافظة القليوبية بدأت في تطوير أنفاق مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه حيث أنفقت محافظة القليوبية 110 مليون جنيه في مجال تحسين البيئة للنهوض بمستوى الخدمات البيئية والنظافة كما تم تطوير عدد 3 مجازر نصف آلي بالقناطر الخيرية وقليوب وطوخ بإجمالي 33.4 مليون جنيه.





وفي قطاع الإسكان تم إنشاء 1102 عمارة سكنية إسكان إجتماعي بالعبور تحتوي على عدد 27240 وحدة سكنية بتكلفة 3.6 مليار جنيه، كما تم إنشاء عدد 59 + 113 عمارة إسكان إجتماعي بعرب العليقات بالخانكة بتكلفة 1.3 مليار جنيه.



