ترك آل الشيخ : الاستثمار في قطاع الترفيه الأنسب في هذا الوقت

أكد رجل الأعمال السعودي ترك آل الشيخ، على أن "عقار وأسهم" الوقت الحالي في إشارة إلى خصوبة الاستثمار في القطاع في الفترة الراهنة.

ويرأس ترك آل الشيخ حاليا منصب رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة السعودية، وهي هيئة استحدثتها السعودية في 2017 للأهتمام بالأنشطة الترفية ضمن رؤيتها 2030، التى تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة و ايرادتها بدلًا من الأعتماد على الايرادات النفطية.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا ناس نصيحة محب، الترفيه هو عقار وأسهم هذا الوقت، وقطاع ذهبي وطلب عالي وقوة شرائية وشغل للعاطل. وأضاف :"لاتستحقر اي فكرة... بابنا مفتوح للجاد والمبتكر والمبدع"، وأشار آل الشيخ إلى أن الهيئة ستوفر كافة التسهيلات وستدعم مباشرة أي فكرة ناجحة ومدروسة لأي مشروع.

وتستعد المملكة العربية السعودية خلال الايام القادم في زيادة الاستثمار الترفية خاصة بعد تنفيذها العديد من الأنشطة الترفية شملت حفلات لمغنين عالمين، و عرض مسرحيات، وسبقات للسيارات، ومعارض فنية.

وقال سلطان الفقير المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة العامة للترفيه، إنها تعمل على تسهيل إصدار التراخيص للاستثمار في قطاع الترفيه، من خلال إصدار بعض التصاريح الخاصة بالنشاط الترفية خلال 180 ثانية مقابل يوم أو يومين تستغرقهم تلك التصاريح لاصدارهم حاليا.

وتابع "الفقير" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، أن التراخيص تم تبسيطها وأصبح الحصول على الترخيص خلال يوم واحد، من دون زيارة الهيئة، حيث تقبل الطلبات بشكل إلكتروني.