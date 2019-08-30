تعرف على فوائد البطيخ للجنس

قد يكون البطيخ واحد من أكثر الفواكه المحبوبة والملائمة لفصل الصيف، فالجميع يستمتع بتناوله في الأوقات المختلفة، وجميعنا نعلم أن البطيخ وقشره يقدم الكثير من الفوائد لصحة الجسم، ولكن ماذا عن فوائد البطيخ للجنس تحديدًا؟



وهل حقًا أنه يساعد على الوقاية من وعلاج بعض المشكلات الجنسية؟

هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال، فتابع معنا عزيزي القارئ.



القيمة الغذائية للبطيخ يتكون البطيخ من حوالي 98% من الماء، فهو يساعد على ترطيب الجسم بشكل رائع، كما أنه يحتوي على كمية صحية من فيتامين سي، وفيتامين أ، مما يعزز من جهاز المناعة بشكل كبير، يحتوي البطيخ أيضًا على كميات من البوتاسيوم والمغنيسيوم وبعض المغذيات الأخرى الهامة لصحة الجسم، مما يجعله من الأطعمة الغنية بالفوائد الرائعة لصحة الجسم. اقرأ أيضًا: فوائد الرمان للجنس كعلاج فعال لضعف الانتصاب وفوائد أخرى.



"فوائد البطيخ للجنس"



تكمن الفوائد التي يقدمها البطيخ للصحة الجنسية في قشرته، هي ليست لدرجة فياجرا طبيعية كما يقول البعض، ولكن تُظهر الأبحاث أنها قد تساعد الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب الخفيف إلى المعتدل، وتأتي قوة تعزيز الرغبة الجنسية من الحمض الأميني سيترولين الذي يتركز في القشرة. حيث أظهرت إحدى الدراسات أن تناول مكملات السيترولين يمكن أن يحسن الانتصاب، وبدون العديد من الآثار الجانبية التي تسببها الفياجرا، يمكن تقليب قشور البطيخ مع عصير البطيخ ورشة من الفلفل الحار وتناولها، هذه المكونات أيضًا مفيدة لصحة القلب. مواضيع متعلقة اسباب البرود الجنسي المفاجئ عند الرجل والمرأة الأسباب التي تجعل العلاقة الزوجية ممتعة للمرأة ؟ التهاب عنق الرحم والجماع.



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علاج ضعف الانتصاب وسرعة القذف بالأدوية وإجراءات أخرى فوائد البطيخ للبروستاتا البطيخ هو مصدر كبير لـ الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لإقامة علاقة ملموسة بين الليكوبين والوقاية من السرطان، ولكن الدراسات الأولية تتنبأ بذلك، يوجد الليكوبين أيضًا في جلد الطماطم، لذا قُم بتجربته أيضًا. اقرأ أيضًا: علاج تضخم البروستاتا بالأعشاب والأدوية بدون جراحة. فوائد قشر البطيخ للرغبة الجنسية ترتبط هذه القشرة بتحسين الأداء الجنسي، وذلك بفضل تأثيرها على انقباض الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق الدم بشكل أفضل إلى المناطق الحميمة، وبالتالي زيادة الأداء الجنسي والرغبة الجنسية.



"فوائد البطيخ "



1- تقوية المناعة

فوائد البطيخ متعددة بسبب احتواء البطيخ على مضادات أكسدة قوية مثل الكاروتين والليكوبين وفيتامين C يجعل له دور في تقوية المناعة ومحاربة العديد من الامراض. ومواجهة الالتهابات وخاصة التهابات المفاصل





2- التخلص من الامساك

حيث باحتوائه على الالياف القابلة للذوبان ونسبة مياه عالية يساعد على تسهيل حركة الامعاء وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من الامساك وحماية القولون وخاصة ضد سرطان القولون.



3- مفيد للحامل

يعتبر البطيخ مصدرا لحمض الفوليك والذي يعد من العناصر المهمة جدا للحامل وخاصة في الشهور الاولى من الحمل فهو يدخل في تركيب الجهاز العصبي للجنين ويحميه من التشوهات وخاصة تشوه الحبل الشوكي وذلك بنسبة 60% اذا ما حصلت الأم على الكمية اللازمة والكافيه لها.





"عصير البطيخ"



4- مفيد لمرضى القلب والكلى

باحتواء البطيخ على نسبة عالية من الماء ومعدن البوتاسيوم والحمض الاميني الستيرولين فهو يلعب دورا كبيرا في خفض ضغط الدم ومساعدة الاوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والشرايين. وباعتباره مدر للبول ومفتت للحصى وخاصة حصى الكلى فهو يساعد كثيرا في علاج أمراض الكلى والتهاباتها. واحتوائه على البوتاسيوم يساعد في تقليل تركيز حمض اليوريك في الدم وازالة الاملاح.



5- حماية الجلد والبشرة



احتواء البطيخ على مضادات الاكسدة مثل اللايكوبين وفيتامين C يجعل منه ذو فعالية كبيرة لوقاية الجلد من أشعة الشمس والعوامل الخارجية وحمايته ومعالجة التجاعيد ومفيد لنضارة البشرة. وهو يساعد على التئام الجروح ومعالجة الحروق وتسريع شفائها، وذلك لاحتوائه على الحمض الاميني الستيرولين والذي يتحول الى ارجنين والذي يشجع كريات الدم البيضاء على الوصول الى مكان الجروح لتسرع شفاءها وتساعد على تعويض الانسجة التالفة.



6- علاج الام العضلات



وفقا للعديد من الدراسات فقد وجد أن فوائد البطيخ كبيرة في تقليل ألم العضلات وعلاجه وخفض معدل نبض القلب للرياضيين وخاصة بعد النشاط الرياضي، وذلك لاحتوائه على مادة الستيرولين وهي عبارة عن حمض أميني يتم تحويله لارجنين في الجسم.



هو أحد أهم الاحماض الامينية المهمة لتحسين الدورة الدموية واسترخاء الأوعية الدموية. بالاضافة الى احتوائه على فيتامين B6 والذي يساعد الجسم على تجديد الطاقة واستعادة النشاط.





7- منشط جنسي

فوائد البطيخ في تقوية الدورة الدموية وتعزيزها يجعل دوره لا يقتصر فقط على صحة القلب، فهو قد يكون بمثابة منشط جنسي، اذ أن غناه بالستيرولين يساعد على استرخاء الاوعية الدموية وتوسيعها وبالتالي زيادة تدفق الدم للأطراف وخاصة القضيب مما يساعد على زيادة قوة الانتصاب.



8- مكافحة السرطان

أثبتت الأبحاث أن احتواء البطيخ على الليكوبين وهو مضاد أكسدة قوي يساعد فعلا في الوقاية من السرطان ومكافحته وخاصة سرطان البروستاتا والثدي والرحم وسرطان القولون والمستقيم.



القيمة الغذائية للبطيخ-9



يحتوي البطيخ في معظمه على الماء حيث أن 92%من مكوناته ماء و7% كربوهيدرات، ولا يعد مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية. من فوائده أنه يحتوي على مادة الكاروتين (فيتامين A) والضرورية لمناعة الجسم، وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين B وفيتامين C، كما وانه لا يعتبر مصدرًا عاليًا بالسرعات الحرارية.