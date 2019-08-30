قصة تجسس فنانة شهيرة على لطيفة.. وهكذا ردت الأخيرة
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:07 ص
الفجر الفني
Advertisements
اتهمت الفنانة التونسية لطيفة إحدى الفنانات بمحاولة التجسس على ألبومها الجديد.
وكتبت لطيفة على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "مساء الفل عليكم .. انا من الصبح باضحك ومستغربه من تصرف ..... وتجسس إحداهن تحب تعرف انا عامله ايه جديد فى الألبوم".
وأضافت "لطيفة": "طب انتى خايفه من ايه .خليكى فى البومك وبلاش شغل ...... موش كفايه ؟؟؟؟؟ #خليكى_فى_حالك".
عدد كبير من جمهور الفنانة التونسية تكهنوا بأن الفنانة التي تقصدها هي الفنانة أصالة، خاصة أن ألبومهما سيتم طرحهما في أوقات متقاربة.
وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد قررت تقديم أغاني متنوعة في ألبومها الجديد، فقامت بتقديم أغنية جديدة باللهجة المغربية، وضمتها إلى ألبومها الجديد الذي تواصل تسجيل أغانيه، والمقرر طرحه في أواخر العام الجاري.
والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر والملحن المغربي محمود رفاعي، وتغنيها لطيفة باللهجة المغربية، إذ إنها المرة الأولى التي تغني فيها لطيفة بهذه اللهجة.
يذكر أن الفنانة لطيفة كانت قد أحيت الأيام الماضية سلسلة حفلات في بلدها تونس؛ حيث استمرت هذه الحفلات حتى منتصف الشهر الحالي، ضمن موسم حفلات الصيف هناك.
نرشح لكم:
بعد قرار اعتزالها.. لطيفة توجه رسالة لـ إليسا
رفضت الفنانة لطيفة، قرار المطربة اللبنانية إليسا، والتي أعلنته أمس، وهو اعتزال الغناء بعد ألبومها الأخير التي تقوم الآن بتسجيله.
وكتبت لطيفة، عبر حسابها الخاص بتويتر:" قدر الفنان الحساس الصادق وبالذات الناجح ان يكون بيبدع وسط عصابات ومجموعات (شلل)من الحاقدين لكن هذا لا يزيدنا إلا إصرار على العطاء مهما كان الثمن واسعاد الناس الصادقه الجديره بذلك".
وأعلنت النجمة إليسا اعتزالها الغناء صباح أمس، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.
لطيفة تكشف سبب تأخر طرح ألبومها الجديد
أكدت الفنانة التونسية لطيفة، أن سبب تأخر طرح ألبومها الجديد يرجع لضمها أغنية تونسية جديدة ضمن الألبوم وهو ما جعلها تتأخر في صدوره.
ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "اتأخرت عليكم على خاطر كنت فى الاستوديو نحضر فى مفاجأه حلوه اغنيه تونسيه يكمل بها الألبوم".
يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها "شاغلني" من كلمات الشاعر إبراهيم شتا ولحن إسلام دياب، وذلك بعد تقديمها خلال شهر رمضان ضمن حملة الدعاية لأحد المنتجعات السياحية.
لطيفة العرفاوي تمتع جمهور مهرجان المنستير الدولي بباقة منتقاة من أغانيها القديمة والجديدة
أمتعت الفنّانة التونسية، لطيفة العرفاوي، جمهور الدورة 48 من مهرجان المنستير الدولي من خلال تقديم باقة منتقاة من أغانيها القديمة والجديدة تفاعل معها هذا الجمهور المتنوع والمتكون من التونسييين ومن الاجانب والسياح المقيمين في المنستير، وذلك بترديد هذه الاغاني التي يحفظها عن ظهر قلب وبالرقص والتصفيق.
كان حضور لطيفة الركحي متميزا مع فرقتها بقيادة المايسترو، محمد لسود، وبدأت هذه الفنانة العرض بأغنية "يا ولد بلادي" لتختمه بأغنية "ياسيد الأسياد" ثم "انشاء الله حبيبي لي". وأدت بين ذلك "حبيبي أنت عمري"، و"يا سيدي مسي عليّ"، و"أهيم بتونس الخضراء"، وقد التفت بالراية الوطنية وهي تؤدي هذه الأغنية، و"غرامك"، و"حبك هادي"، و"يا غدار سبني في حالي"، و"بالعربي".
كما أدت أغنية جديدة بعنوان "كلّ اللي عدى من حياتي" من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبوطالب وهي من ألبوم "فرج" بحسب ما ذكرت الفنّانة لطيفة العرفاوي التي قالت "أهدي هذه الاغنية لمن حاربوني كي لا أتي إلى تونس وأري جمهوري"، حسب تعبيرها.
"جولة لطيفة هذه السنة في تونس انطلقت يوم 19 جويلية من قرطاج واختتمت بالمنستير مرورا بتستور وبنزرت وطبرقة والمهدية وقابس، وجميع العروض كانت ممتازة وفيها الكثير من المحبّة والجمهور مشتاق جدّا للفنّانة لطيفة العرفاوي التي غابت عن تونس أكثر من تسع سنوات" وفق ما قاله المايسترو محمّد لسود.
ويقود محمّد لسود لأوّل مرّة فرقة لطيفة، وهي تجربة، بحسب ما أكده لمراسلة (وات) إثر العرض "رائعة وثرية وفيها إضافة". وقد سبق لهذا الفنّان الشاب العمل مع لطيفة في العديد من العروض كعازف كمان، وكان التناغم واضحا بين لطيفة وقائد فرقتها على امتداد هذا العرض الذي احتضنه معلم الرباط الأثري بالمنستير.
أدت لطيفة في المنستير 19 أغنية صاحبت بعضها لوحات راقصة مع الفنّان رشدي بلقاسم ومجموعته على غرار "انسي حبي ليك انسي"، و"من المغرب تقوي نارك". وأكدت لطيفة العرفاوي خلال ندوة صحفية إثر العرض أنّ "الفنّان رشدي بلقاسم فنّان تونسي مبدع بصدد بذل مجهود كبير لايصال الرقص الشعبي التونسي خارج حدود الوطن" وأنّها تحترمه جدّا وهي التي اتصلت به ليعمل معها.
وأفادت كذلك بأنها بصدد التفكير في إنشاء فرقة استعراضية فيها راقصون وعازفون تونسيون، وستقوم معهم بجولة في كامل العالم، علاوة على انكبابها على إعداد ألبوم جديد ستصدر منه أغنية خلال أيام، وعمل درامي جديد سيكون مفاجأة لتونس، على حد قولها.
وقد أرادت لطيفة أن تختم جولتها في تونس بالمنستير التي جاءت إليها وهي في سن 12 سنة لتغني أمام الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ضمن الكورال وفي ذلك حنين إلى طفولتها، وقد أدت أغنية "يا سيد الأسياد"، تخليدا لذكراه ، وعرضت بالتوازي مع ذلك لقطات فيديو تتضمن صورا لهذه الفنّانة مع الزعيم الراحل.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا لطيفة فن سينما دراما الفجر الفني اخبار لطيفة اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- لطيفة تغزو بألبوم "فريش" شوارع القاهرة والساحل الشمالي (صور)
- لطيفة تروج لألبومها "فريش" عبر "فيسبوك"
- لطيفة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد "فريش" وموعد طرحه بالأسواق
- لطيفة تطرح "ملحوقة" من ألبومها الجديد "فريش"
- لطيفة العرفاوي تكشف عن جديدها
- لطيفة العرفاوي تعقد ندوة صحفية بالعاصمة لتقديم البومها "فريش"
- لطيفة تكشف تفاصيل ألبومها الجديد (صور)
- لطيفة تستعد لطرح "شاغلني" في موسم عيد الفطر
- التونسية أسماء إبراهيم أولى المشاركين بالنسخة الثانية من ألبوم "عرب زايد2"
- لطيفة العرفاوي تمتع جمهور مهرجان المنستير الدولي بباقة منتقاة من أغانيها القديمة والجديدة