قصة تجسس فنانة شهيرة على لطيفة.. وهكذا ردت الأخيرة

اتهمت الفنانة التونسية لطيفة إحدى الفنانات بمحاولة التجسس على ألبومها الجديد.





وكتبت لطيفة على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "مساء الفل عليكم .. انا من الصبح باضحك ومستغربه من تصرف ..... وتجسس إحداهن تحب تعرف انا عامله ايه جديد فى الألبوم".





وأضافت "لطيفة": "طب انتى خايفه من ايه .خليكى فى البومك وبلاش شغل ...... موش كفايه ؟؟؟؟؟ #خليكى_فى_حالك".





عدد كبير من جمهور الفنانة التونسية تكهنوا بأن الفنانة التي تقصدها هي الفنانة أصالة، خاصة أن ألبومهما سيتم طرحهما في أوقات متقاربة.





وكانت الفنانة التونسية لطيفة، قد قررت تقديم أغاني متنوعة في ألبومها الجديد، فقامت بتقديم أغنية جديدة باللهجة المغربية، وضمتها إلى ألبومها الجديد الذي تواصل تسجيل أغانيه، والمقرر طرحه في أواخر العام الجاري.





والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر والملحن المغربي محمود رفاعي، وتغنيها لطيفة باللهجة المغربية، إذ إنها المرة الأولى التي تغني فيها لطيفة بهذه اللهجة.





يذكر أن الفنانة لطيفة كانت قد أحيت الأيام الماضية سلسلة حفلات في بلدها تونس؛ حيث استمرت هذه الحفلات حتى منتصف الشهر الحالي، ضمن موسم حفلات الصيف هناك.





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بعد قرار اعتزالها.. لطيفة توجه رسالة لـ إليسا رفضت الفنانة لطيفة، قرار المطربة اللبنانية إليسا، والتي أعلنته أمس، وهو اعتزال الغناء بعد ألبومها الأخير التي تقوم الآن بتسجيله.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها الخاص بتويتر:" قدر الفنان الحساس الصادق وبالذات الناجح ان يكون بيبدع وسط عصابات ومجموعات (شلل)من الحاقدين لكن هذا لا يزيدنا إلا إصرار على العطاء مهما كان الثمن واسعاد الناس الصادقه الجديره بذلك".

وأعلنت النجمة إليسا اعتزالها الغناء صباح أمس، موضحة أن الألبوم القادم سيكون الأخير في مشوارها الفني.









لطيفة تكشف سبب تأخر طرح ألبومها الجديد أكدت الفنانة التونسية لطيفة، أن سبب تأخر طرح ألبومها الجديد يرجع لضمها أغنية تونسية جديدة ضمن الألبوم وهو ما جعلها تتأخر في صدوره.

ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "اتأخرت عليكم على خاطر كنت فى الاستوديو نحضر فى مفاجأه حلوه اغنيه تونسيه يكمل بها الألبوم".

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها "شاغلني" من كلمات الشاعر إبراهيم شتا ولحن إسلام دياب، وذلك بعد تقديمها خلال شهر رمضان ضمن حملة الدعاية لأحد المنتجعات السياحية.







