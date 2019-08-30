عرض خاص وهام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا قاريء لباب فضفضة منذ ان صدر .. ويؤسفني ما اقرآه من مشكلات لكنها الحقيقة ولولا اني اري بنفسي اسوآ مما ينشر بكثير ما صدقت كم هذا الانحلال الاخلاقي .. انا شخصيا لا يوجد لدي مشكلة بعينها لاقوم بنشرها لكن اذا اذنتي لي استاذة نيفين بالاشتراك في ارسال بعض المشكلات الخاصة بالاخرين لتقومي بنشرها دون اسم صاحبها طبعا اكون لك شاكر .. والغرض من عرضي هذا ان نساهم جميعا في ارسال حلول ربما تساهم في انقاذ اصحابها ويكن لنا جميعا الاجر عند الله سبحانه وتعالي .. ان هذا مجتمعنا جميعا ويعز علينا ان نجده ينحدر الي هذه الدرجة المسيءة .. ارجو الرد استاذة نيفين علي رسالتي ربما يقرآها البعض ويشارك هو الاخر ان وافقتي علي اقتراحي هذا .. تحياتي لك ولكل العاملين بموقع الفجر وشكرا علي مجهوداتكم ..

اخوكم محمود حسن عاطف





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

استاذ محمود لك كل الشكر والتقدير علي شعورك بالمسؤولية تجاه وطنك ومجتمعك وطبعا انا اوافق علي اقتراحك الواعي الراقي وفي انتظار رساءلك ورساءل السادة القراء جميعهم .. اشكرك واشكر اهتمامك وثقتك الغالية

واخيرا للتذكرة سترسل جميع المشكلات علي الميل الاتي



