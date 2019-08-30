ازيكم جميعا ازيك مدام نيفين

مشكلتي باختصار يمكن تبان صغيرة لكنها وصلت لطلاق .. معرفش مين اللي غلطان لكن انا محتاج حل وخلاص .. انا راجل صاحب مزاج وقبل ما اتجوز مراتي شرطت عليها شرط مهم جدا بالنسبالي وهوة انها بدل ما تخلص فلوسها في شراء ملابس جديدة .. لا توفرها وتشتريلي بدل رقص وجلاليب بلدي .. وهية وافقت وقالتلي كمان انها بتعرف ترقص حلو لانها بتحب الرقص الشرقي .. وفعلا لقيتها ممتازة ومن ساعة ما اتجوزنا وانا يوميا بخليها ترقصلي الا ايام بسيطة لو كانت تعبانة قوي مثلا وبرضو ساعات بجبرها علي الرقص لان دي الطريقة الوحيدة المثيرة لية علشان انجح في علاقتي الخاصة بيها .. لكن هية بقالها فترة بتشتكي مني وبتقولي انت مجنون وانها تعبت وان الحياة مش كلها رقص شرقي واكيد في طريقة تانية لاثارتي غير هدة الحيل دي .. وانا لومتها لانها وعدتني وانها بتحب الرقص الشرقي وانها مقصرة تجاه طلبات جوزها وان ده حرام .. وبفكر جديا اني اطلقها واشوف غيرها تمتعني من اول وجديد .. ايه رآيك يا استاذة نيفين حاولي والنبي تكتبيلها نصيحة ترجعيلها عقلها لانها بتقرآ ليكي دايما والف شكر

النمر





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

والله يا استاذ نمر النصيحة هتبقي لسيادتك مش لزوجتك وان كان فيه حرام حاصل فهو منك تجاهها .. هوة في حاجة اسمها كدة ؟ كل اللي انت ارسلته كلام حد مكنش له يتجوز ويقضيها ملاهي ليلية . ماهو مش من المنطقي ان دور الزوجة يقتصر علي انها تكون الراقصة الخصوصي بتاعة سيادتك واكيد زيها زي كل البشر بتتعب بتعيا بتزهق حتي .. هوة فيه ايه يا استاذ .. ما تركز وتهدي علي نفسك وكويس جدا انها مستحملة راجل بيفكر بالمنطق دة ومستحملاه .. انا فعلا مستغربة الرسالة دي .. ومش مصدقة نفسي ان فيه كدة .. الفرفشة جميلة والمتعة الحلال جميلة لكن فيه تفاصيل تانية كتيرة في الحياه مهمة وممتعة برضه .. المشكلة عندك يا سيدي المعترض .. وكمان بتفكر تطلقها ؟ طيب الزوجة دي بالصدفة طلعت غلبانه ورضيت بالهزي دة هتلاقي غيرها فين وازاي كل وظيفتها رقاصة في الحلال ؟ ارجوك تراجع طريقة تفكيرك وسلوكك لانه مش طبيعي ولا سوي بالمرة .. دي حاجة غريبة جدا والله



