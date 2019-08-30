أسعار الجنيه الاسترليني بالبنوك اليوم الجمعة 30-8-2019

شهد سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة، استقراًر على المستوي المحلي أمام الجنيه.

وبحسب موقع الدولار لايف، جائت اسعار الجنيه الاسترليني بعدد من البنو كالاتى:

وتستعرض "الفجر" أسعار الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى طبقًا لموقع الدولار لايف:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى

21٫15 جنيها للشراء

21٫32 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

21.02 جنيه للشراء

21.19 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

21.02 جنيه للشراء

21.19 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك البركة

21 جنيها للشراء

21.51 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى CIB

21.01 جنيها للشراء

18. 21 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

21.05 جنيها للشراء

21.20 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى المصرف المتحد

21.02 جنيها للشراء

21.19 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

21.09 جنيها للشراء

21.28 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك قناة السويس

21.01 جنيها للشراء

21.18 جنيها للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

21.02 جنيها للشراء

21.19 جنيها للبيع.

وكان الجنيه الإسترليني تراجع عالميا خلال تعاملات أول الامس بنحو 0.8% مقابل الدولار الأمريك، ما جعلها العملة الرئيسية الأسوأ أداءً وسط تكثيف الشكوك بشأن قدرة رئيس وزراء بريطانيا بالفوز بدعم برلماني بشأن اتفاق البريكست.

وتأثرت عملة بريطانيا سلباً على خلفية القلق بشأن خطر مغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبية في مارس المقبل دون اتفاق.

وجاء الإسترليني تحت الضغط مع تقارير نشرتها وسائل إعلام بريطانية أفادات بوجود انقسامات من جانب المشرعين الرئيسين تجاه تريزا ماي وسط احتمالات بشأن مزيد من الاستقالات من إدارتها.

وكان نائب محافظ بنك إنجلترا "بين برودبنت" توقع أن تؤثر فترة الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة في النظرة المستقبلية بشأن الاقتصاد البريطاني.