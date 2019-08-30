البورصة اليابانية تفتح تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشرتها

صعد مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وزاد نيكي 0.08 في المئة إلى 20641.49 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.85 في المئة إلى 1502.83 نقطة.

ويعد اليوم هو اخر ايام التداولات بالبورصة اليابانية.

وشهدت عملة الين صعودًا في تعاملات أمس الخميس؛ لتسجيل أكبر زيادة شهرية له منذ مايو مع استمرار العزوف عن المخاطرة في ظل تشكك المستثمرين في احتمال تحقيق تقدم في وقت قريب فيما يتعلق بالحرب التجارية.

وقالت إستر ماريا رايخلت، محللة الصرف الأجنبي في كومرتس بنك ”مازال المستثمرون قلقين إزاء الحرب التجارية ولا يوجد تفاؤل يذكر بأننا سنرى تقدما كبيرا في المفاوضات“.

وارتفع الين 0.2 % إلى 105.83 ين للدولار. ومن المنتظر أن يسجل زيادة 2.5 % على مدار الشهر، مما يجعله متجها لتحقيق أكبر زيادة شهرية في ثلاثة أشهر

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن بكين وواشنطن تبحثان الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة المقررة في سبتمبر أيلول، لكن الآمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة.

وفي أحدث تصعيد متبادل للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي رسوما إضافية خمسة بالمئة على سلع صينية بنحو 550 مليار دولار.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.

وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت أنها تأمل في أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية المزمعة لتجنب التصعيد في الحرب التجارية.

وتابعت في بيان صحفي ”أهم شيء الآن هو توفير الظروف اللازمة كي يواصل الطرفان المفاوضات“.

وقال قاو مجددا إن لدى الصين إجراءات انتقامية ”وفيرة“ إذا تحركت واشنطن في نهاية المطاف لفرض الرسوم المزمعة، لكنها مستعدة لحل المسألة بهدوء.

وأضاف ”نأمل أن تتخذ واشنطن إجراءات صادقة وملموسة“.