بسبب ما حدث لها.. فنانة عربية تحذر الفتيات من عمليات التجميل (فيديو)





حذرت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، الفتيات من عمليات التجميل، بعد أن عانت بسبب عمليات حقن الوجه بمادة الفيلر، ما تسبب في تورم الجانب الأيسر من وجهها.





نشرت بدرية فيديو عبر حسابها بتطبيق Snapchat لتحذر فيه جمهورها من الفتيات والسيدات من خطورة حقن الوجه بالفيلر وما قد يسببه من آثار جانبية.





ظهرت بدرية في الفيديو وهي تقوم بزيارة للطبيب وتحكي له عن تورم في جانب وجهها الأيسر، ليخبرها أنه سيحتاج لشق جزء صغير من وجهها وسحب المادة التي حقنت به لتعود إلى طبيعتها.





بعدها تحدثت بدرية أحمد لجمهورها لتحذر الفتيات من مخاطر عمليات التجميل.





وقبل فترة أعلنت ​بدرية أحمد،​ أنها فبركت موضوع خطوبتها وكشفت السبب وراء ذلك حيث قالت منة "نسيت أباركلك على الخاتم الجميل لما طلعتي قولتي هتفرحولي.. وأنا فرحتلك"، فردت بدرية أحمد: "والله.. أقولك هادي بروباجندا كانت.. لأني بعد ما شلت الحجاب كانوا العالم بياكلوني.. فقلت خليهن ينشغلوا بحاجة تانية.. يباركولي ع الاقل.. يقولولي وين خطيبك".





وقالت بدرية أحمد، في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "دخان بلا نار"، على قناة الفجيرة مع الإعلامية ​منة شعبان:"هذه ليست شائعة.. هذه بروباغندا.. ولكن أنا لم تتم خطوبتي.. أنا خطبت نفسي"، أي أنها قررت اختلاق القصة للتخلص من منتقديها ولم تقصد خداع جمهورها.





وبعدها بيومين أعلنت​ عن خبر زواجها، حيث نشرت صورة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ردها على تهنئة الممثلة ​ابتسام عبد الله​ لها بزواجها، قائلة: "الله يبارك فيك يا عمري".





وأثار هذا الأمر جدلا كبيرا بين المتابعين خصوصا وأنها نفت مؤخرا خبر ارتباطها.



