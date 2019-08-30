بسبب ما حدث لها.. فنانة عربية تحذر الفتيات من عمليات التجميل (فيديو)
الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:21 ص
وكالات
Advertisements
حذرت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، الفتيات من عمليات التجميل، بعد أن عانت بسبب عمليات حقن الوجه بمادة الفيلر، ما تسبب في تورم الجانب الأيسر من وجهها.
نشرت بدرية فيديو عبر حسابها بتطبيق Snapchat لتحذر فيه جمهورها من الفتيات والسيدات من خطورة حقن الوجه بالفيلر وما قد يسببه من آثار جانبية.
ظهرت بدرية في الفيديو وهي تقوم بزيارة للطبيب وتحكي له عن تورم في جانب وجهها الأيسر، ليخبرها أنه سيحتاج لشق جزء صغير من وجهها وسحب المادة التي حقنت به لتعود إلى طبيعتها.
بعدها تحدثت بدرية أحمد لجمهورها لتحذر الفتيات من مخاطر عمليات التجميل.
وقبل فترة أعلنت بدرية أحمد، أنها فبركت موضوع خطوبتها وكشفت السبب وراء ذلك حيث قالت منة "نسيت أباركلك على الخاتم الجميل لما طلعتي قولتي هتفرحولي.. وأنا فرحتلك"، فردت بدرية أحمد: "والله.. أقولك هادي بروباجندا كانت.. لأني بعد ما شلت الحجاب كانوا العالم بياكلوني.. فقلت خليهن ينشغلوا بحاجة تانية.. يباركولي ع الاقل.. يقولولي وين خطيبك".
وقالت بدرية أحمد، في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج "دخان بلا نار"، على قناة الفجيرة مع الإعلامية منة شعبان:"هذه ليست شائعة.. هذه بروباغندا.. ولكن أنا لم تتم خطوبتي.. أنا خطبت نفسي"، أي أنها قررت اختلاق القصة للتخلص من منتقديها ولم تقصد خداع جمهورها.
وبعدها بيومين أعلنت عن خبر زواجها، حيث نشرت صورة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت ردها على تهنئة الممثلة ابتسام عبد الله لها بزواجها، قائلة: "الله يبارك فيك يا عمري".
وأثار هذا الأمر جدلا كبيرا بين المتابعين خصوصا وأنها نفت مؤخرا خبر ارتباطها.
بدرية أحمد ممثلة إماراتية بدأت مشوارها الفني في المسرح عام 1989، بدايتها الحقيقية في التلفزيون جاءت عام 1999 بعد مشاركتها في مسلسل "الموذي"، ولها العديد من الأعمال الخليجية الناجحة مثل "الساكنات في قلوبنا"، "بسمة ألم"، "في البيوت أسرار"، "دار الهوا"، وغيرها.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما بدرية احمد الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- عمليات تجميل فقدت جمهورها في آخر 10 سنوات
- 5 خطوات جمالية على كل عروس إتباعها قبل الزفاف
- 8 معلومات عليكِ معرفتها قبل تكبير شفتيكِ
- شاهد.. بدرية طلبة تهاجم رضوى الشربيني بفيديو ساخر
- شاهد.. رحلة مها المصري مع عمليات التجميل (صور)
- بعد خلعها الحجاب بدرية أحمد تعلن خطوبتها
- تجنبا للمخاطر.. معلومات يجب عليكِ معرفتها قبل حقن شفاهكِ بالفيلر
- بعضهم تغيرت ملامحهم تمامًا.. نجوم دخلوا بوابة التجميل في 2018
- بدرية أحمد تكشف سبب ارتدائها خاتم دون خطبتها (فيديو)