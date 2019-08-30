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"آبي" يشكر الرئيس السيسي على مشاركته في قمة "تيكاد 7"

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:56 ص
آبي يشكر الرئيس السيسي على مشاركته في قمة تيكاد 7
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان
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وجه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، لمشاركته في قمة "تيكاد 7".

وأشار آبي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في ختام القمة، أن الحضور في "تيكاد 7" تضاعف عما كان عليه منذ 6 سنوات.

وتحدث عن تعاون بلاده مع أفريقيا، لافتًا أن 2500 أفريقي يتلقون تدريبات في اليابان، ويساهمون في مجال الطب، مشيرًا إلى أن اليابان ساعدت في إنشاء أبراج للوقاية من خطر الصواعق في رواندا.

وأكد أن اليابان ستستقبل 3000 شاب أفريقي، لتطوير الموارد البشرية الأفريقية من أجل مستقبل أفريقيا، مؤكدًا أن "تيكاد" إطار مفتوح للجميع وليس الشركات اليابانية فقط.

وأشار رئيس وزراء اليابان إلى أن شركات آسيوية وأوربية شاركت في "تيكاد"، لافتا أن اليابان ستقود "تيكاد"، وأن "تيكاد 8" ستقام في أفريقيا بعد 3 سنوات.

وشارك الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لقمة "تيكاد 7"، وألقى كلمة أكد فيها أن قمة "تيكاد" السابعة سجلت تعاونًا مهما بين دول أفريقيا واليابان.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية، أن القمة المنعقدة بيوكوهاما في اليابان بحثت إيجاد المناخ المناسب للاستثمار في أفريقيا، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على تغييرات اقتصادية، لافتًا أنها أجرت إصلاحات اقتصادية، وترحب بالانفتاح على العالم.

وجدد السيسي الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص والشركات اليابانية ومؤسسات التمويل للتعاون في أفريقيا، مشددًا أن مسيرة "تيكاد" يجب أن تتواصل لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا.

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