الكشف عن تفاصيل مهمة في صفقة نيمار

كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالمفاوضات الجارية حتى الآن بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل عملية نقل نيمار دا سيلفا إلى ملعب كامب نو، وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وذكر "جيرارد" أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تواصل المفاوضات على أمل إغلاق العملية في الساعات القليلة المقبلة خاصةً أن رغبة البرازيلي هي الانتقال إلى برشلونة وهو الأمر الذي أبعد ريال مدريد نسبياً عن دائرة المفاوضات.



