الكشف عن تفاصيل مهمة في صفقة نيمار
كشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عن بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالمفاوضات الجارية حتى الآن بين ناديي باريس سان جيرمان وبرشلونة من أجل عملية نقل نيمار دا سيلفا إلى ملعب كامب نو، وذلك قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر "جيرارد" أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو تواصل المفاوضات على أمل إغلاق العملية في الساعات القليلة المقبلة خاصةً أن رغبة البرازيلي هي الانتقال إلى برشلونة وهو الأمر الذي أبعد ريال مدريد نسبياً عن دائرة المفاوضات.
وأوضح الصحفي الإسباني أن نادي باريس يتوقع حركة كبيرة من عثمان ديمبيلي الذي لا يزال يرفض فكرة الانتقال إلى النادي الفرنسي نظراً لرغبته في استكمال مسيرته الكروية مرتدياً قميص برشلونة الإسباني.
وشدد الصحفي جيرارد أن لو لم يكن هناك لاعبين في الصفقة فستكون العملية معقدة جداً لرغبة باريس في تحقيق أقصى استفادة مادية بالإضافة إلى الاستفادة الفنية خاصةً مع انتقال عنصر مهم مثل الجناح الشاب عثمان ديمبيلي ولاعب وسط خبرة بقيمة إيفان راكيتيتش.
وقال جيرارد، في تصريحاته عبر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني أن كل شيء يبقى على قيد الحياة بعد حركة المدير الرياضي لباريس ليوناردو اليوم في إيطاليا والبحث عن الأرجنيتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس.
وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى نادي باريس سان جيرمان يضع باولو ديبالا على رأس أولوياته حال انتقال نيمار إلى برشلونة خاصةً أن نادي يوفنتوس لن يرفض فكرة رحيل الأرجنتيني الذي لن يجد مكانه في تشكيلة المدرب ماوريسيو ساري.
- نجم يوفنتوس المرشح الأول لخلافة نيمار في برشلونة
- باريس سان جيرمان يصدم برشلونة.. ويُحدد فريق "نيمار" الجديد
- أخبار برشلونة اليوم.. باريس يحدد شرطه لبيع نيمار وصدمة في البرسا بسبب ميسي وخطة محكمة لضرب الريال
- أخبار برشلونة اليوم: صفقة تبادلية مع يوفنتوس وباريس يحدد سعر نيمار للبرسا وتحديد خليفة فالفيردي والريال يعلن الحرب
- أخبار برشلونة اليوم: عرض جديد من البرسا لضم نيمار وصفقة كبري بديلة وميسي ينقذ رأس فالفيردي وصفقة تبادلية مفاجئة
- 3 لاعبين مرشحين لتعويض نيمار في باريس سان جيرمان
- سكاي: نيمار الغدار باع باريس.. البرازيلي يوقع على عقود انضمامه لبرشلونة
- تمهيدًا لإنتقاله لبرشلونة.. باريس يعثر على البديل الأفضل لتعويض نيمار
- عاجل - باريس سان جيرمان يتفق مع بديل نيمار
- أخبار برشلونة: تفاصيل صفقة انتقال نيمار للبرسا وتعليق بارتوميو ومجموعة حديدية بدوري الأبطال وسبب تعطل الصفقة المنتظرة