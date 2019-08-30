ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أزمة كبرى لباريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد النارية في دوري الأبطال

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:46 ص
أزمة كبرى لباريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد النارية في دوري الأبطال
ريال وباريس
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت أمس الخميس بإمارة موناكو الفرنسية، فريق ريال مدريد في المجموعة الأولى مع أندية باريس سان جيرمان وكلوب بروج وجالطة سراي التركي.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن  ريال مدريد، كان يواجه خطر كبير من مواجهة فريقًا إنجليزيًا، ولكنه وقع في النهاية في طريق بطل فرنسا باريس سان جيرمان.

 

وسيلعب باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، بدون نيمار ، حتى لو ظل في النادي، وذلك بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه لمدة ثلاث مباريات بعد هجومه العنيف على التحكيم عقب إقصاء باريس على يد مانشستر يونايتد في الموسم الماضي.

 

أما كيليان مبابي وإدينسون كافاني مهاجمي باريس، فالشكوك تحوم حول مشاركتهما في المباراة الأولى من دور المجموعات ضد ريال مدريد، ليواجه توماس توخيل مدرب باريس معضلة كبيرة في هذه المباراة الكبرى.

 

وسيحاول باريس سان جيرمان الانتقام من ريال مدريد الذي أطاح به في موسم 2017/2018 من دور الـ16 من بطولة دوري الأبطال، حيث فاز ريال مدريد في ذلك الموسم ذهابًا على باريس 3-1 في سانتياجو برنابيو ، ثم فاز الريال إيابًا أيضًا في ملعب حديقة الأمراء 2-1، في المباراة التي شهدت غياب نيمار للإصابة.

Advertisements
المزيد عن: ريال مدريد دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
النجمة - لبنان
-
x
19:00
-
الترجي - تونس
الهلال - السودان
-
x
20:00
-
الوصل - الإمارات
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:55
-
الفيصلي
الفتح
-
x
19:40
-
النصر
الدوري الفرنسي
ميتز
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
20:00
-
سيلتا فيجو
أتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
ريال سوسييداد