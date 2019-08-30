مفاجآت جديدة في قائمة الأهلي النهائية للموسم المقبل
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي، على قيد الرباعي أحمد حمدي وحسين السيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير في
قائمة الفريق الأحمر المحلية.
وجاء قرار مسئولو الأهلي بضم الرباعي للقائمة المحلية، بعدما كان لاسارتي قد اختار من قبل ٢٦ لاعبًا ليتم اليوم الفريق القائمة بقيد الرباعي حمدي وحسين ومحمود وسعد.
وشهدت القائمة النهائية خروج الثنائي مؤمن زكريا وكريم وليد "نيدفيد" بسبب الإصابة، وتأجيل انضمامهما للقيد الشتوي.
وبعد الرباعي الجديد ستكون قائمة الأهلي كالتالي
:-
حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي
– علي لطفي.
خط الدفاع: سعد سمير – حسين السيد – أحمد
فتحي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – رامي ربيعة – محمود متولي
– محمود وحيد.
خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية –
حمدي فتحي – حسام عاشور – محمد محمود - أحمد حمدي - صالح جمعة – وليد سليمان – محمد
مجدي "قفشة" – حسين الشحات - أحمد الشيخ – رمضان صبحي .
خط الهجوم: جونيور أجاي – جيرالدو – صلاح
محسن – مروان محسن - وليد أزارو.
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