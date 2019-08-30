معلومات لا تعرفها عن علاج البواسير بالليزر

علاج البواسير بالليزر هي احدث الطرق العلاجية التي يستخدمها الاطباء حول العالم، هذه المشكلة التي تواجه الكثير من الاشخاص، ويعتبر علاج البواسير بالليزر هي الطريقة الاسهل والافضل علي الاطلاق





علاج البواسير بالليزر في مصر

تتسبب في ظهور البواسير داخلية توجد ضمن قناة الشرج و لا يمكن رؤيتها أو الإحساس بها ، و هي لا تسبب عادة أي انزعاج ، و بواسير خارجية تتسبب في الحكة و النزيف .علاج البواسير بالليزر تتم من في خلال دقائق دون اي تعب، وهذا النوع من العلاج يقضي علي المشكلة تماما دون جراحة او بنج، كما ان علاج البواسير يختلف من شخص الي اخر ، ويعتمد الكثير في البلاد العربية علي طرق اخري في علاج البواسير بدون جراحة من خلال علاج البواسير في البيت او علاج البواسير بالاعشاب وكما توجد طريقة يستخدمها الكثير وهي علاج البواسير بالثلج.





وهناك اماكن في مصر مشهورة في هذا النوع من العلاج ويعتبر علاج البواسير في المنصورة من افضل الاماكن بعد القاهرة وفي طنطا والإسكندرية.





علاج البواسير بالليزر

أهم ميزة في علاج البواسير بالليزر أنها لا تتجاوز 30 دقيقة فقط ويمكن أن تتم في مدة 15 دقيقة حسب حالة المريض ودرجة إصابته ومهارة الطبيب وتوافر الأجهزة الحديثة، والمريض يسمح له بتناول أي نوع من الطعام بعد خروجه من غرفة العمليات بمدة لا تزيد عن 3 ساعات فقط.





والأهم من هذا وذلك أن المريض يستطيع العودة إلي منزله بعدعلاج البواسير بالليزر مباشرة ليمارس حياته بشكل طبيعي في اليوم التالي، من مميزات علاج البواسير بالليزرأيضاً أنها تقلل كمية النزيف الدموي من المصاب وتقلل شعوره بالألم وتعجل بالتئام الجرح بالمقارنة مع جميع أنواع عمليات البواسير التقليدي.





عوامل تظهر قبل علاج البواسير بالليزر

البواسير هي عبارة عن أوردة متورمة و ملتهبة تحدث في منطقة ،وتحدث لعدة اسباب منها:

الضغط المتزايد على الشرج.

الشد لإخراج البراز.

رفع الأشياء الثقيلة والبدانة والحمل والولادة والإسهال.





أفضل طريقة استئصال البواسير والفطر الشرجي نهائيا ومن الجذور ويعتبر علاج البواسير بالليزر في مصر انها بالليزر البارد او طريقة الربط الي تخلصك من البواسير نهائياً





ومن مميزات علاج البواسير بالليزر انها بدون ألم , بدون استخدام فتيلة شرجية ، وبتخدير موضعي وتمارس حياتك بعد يوم الى ثلاث ايام من خروجك من العملية





أعراض البواسير

يمكن ملاحظة القليل من الدم على ورق التواليت أو على حوض المرحاض.

الحكة أو التهيج في منطقة فتحة الشرج.

الألم أو الإحساس بعدم الراحة.

البواسير الظاهرة والبارزة خارج فتحة الشرج.

نتوء مؤلم أو شديد الحساسية، بجانب فتحة الشرج.





علاج البواسير بالليزر هو الحل النهائي لعلاج البواسير الخارجية والداخلية,وتوجد طرق عديدة للعلاج منها ,علاج البواسير بالاعشاب,علاج البواسير للحامل,علاج البواسير,علاج البواسير بالثلج,علاج البواسير بالثوم,علاج البواسير بالليزر,علاج البواسير بالبصل,علاج البواسير والشرخ,علاج البواسير بزيت الزيتون.