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خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن مدرب الأهلي الجديد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:47 ص
خالد الغندور يفجر مفاجأة نارية بشأن مدرب الأهلي الجديد
خالد الغندور
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الفجر الرياضي
 

فجر الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي والذي سيتولى المهمة الفنية خلفا لمارتن لاسارتي.


وأكد الغدور، أن الأهلي سيعلن غدًا الجمعة عن إسم مدربه الأجنبي الجديد، وكتب الغندور عبر صفحته الشخصية ل:"غدا الإعلان عن مدرب الاهلي الجديد"

 

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أعلنت الاستقرار على 3 أسماء من ضمن 50 اسما تم دراسة السير الذاتية لهم، وسافر أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي إلي أوروبا للتعاقد مع أحد تلك الأسماء.


ويبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية عن مدير فني جديد خلفًا لمارتن لاسارتي.


 

وكان الأهلي قد أقال مارتن لاسارتي من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من كأس مصر.


 

ويتكتم مسئولو النادي الأهلي عن هوية المدير الفني الجديد، حبث من المقرر الإعلان عن إسمه خلال الساعات القليلة المقبلة.


 

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت من غينيا في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد ودع بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بدور الستة عشر في المباراة التي أدارها تحكيمياً الحكم الدولي جهاد جريشة ، لتظهر حملة حمراء قوية نتيجة الخروج من المبكر من الكأس.


 

واعترض مجلس الأهلي بطريقة غير مباشرة على إدارة جهاد جريشة لمباراة دور الستة عشر بالكأس أمام بيراميدز، بل وخرج بعض الإعلاميين الذين يعملون في قناة الأهلي مثل إسلام الشاطر ليعلن أن جريشة لم يتم تعيينه من قبل سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد.

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المزيد عن: كانو سبورت خالد الغندور المدرب الجديد الأهلي
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