أول تعليق من ليونيل ميسي حول قرعة دوري الأبطال

علق النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي على وقوع فريقه في مجموعة الموت في قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، حيث تحدث ليونيل ميسي لوسائل الإعلام بعد القرعة، وقال بأن برشلونة فريق يملك خبرات كبيرة للتعامل في هذه المواقف، ولذا فإن الفريق سيحاول إستغلال كل هذه الخبرات من أجل العبور من تلك المجموعة الصعبة والصعود إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

ونشرت بعض وسائل الإعلام، تصريحات ليونيل ميسي حول القرعة، والتي قال فيها: ""بطولة دوري أبطال أوروبا الآن، قد أصبحت أصعب من أي وقت مضى، جميع الفرق مستعدة، ولم يعد من السهل أن تكون بطلًا لهذه البطولة، عليك بذل المزيد من الجهد".





وأكمل أسطورة برشلونة ومنتخب الأرجنتين، تصريحاته حول دوري الأبطال قائلًا: "أعرف جيدًا، بأننا القرعة جعلتنا في مجموعة صعبة للغاية، ومعقدة كذلك، ولكن سنحارب من أجل التأهل كبطل لهذه المجموعة، فهذا الأمر سيعطينا الدافع لتقديم المزيد في الأدوار المتقدمة".





أوضح ميسي في ختام حديثه عن بطولة دوري أبطال أوروبا، بأن هدف برشلونة يبقى دومًا هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري الأبطال، والمنافسة على اللقب حتى الرمق الأخير.





يذكر بأن برشلونة كان قد وقع في المجموعة السادسة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته الحالية، وذلك بجانب نادي بروسيا دورتموند الألماني، ونادي إنتر ميلان الإيطالي، وهو ما جعل البعض يطلق على هذه المجموعة، إسم "مجموعة الموت".