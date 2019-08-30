21 لاعبا في القائمة الأولي لفريق بلدية المحلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة كرم جابر علي ضم ٢١ لاعبا للقائمه الأولى للفريق الأول وجاءت القائمه كالتالي:-

حراسة المرمى : عصام سعد، مؤمن جابر، حماده الشرنوبي (حباشه) ، محمد خليفه(مواليد ٩٧)

خط الدفاع: محمد عبدالله(حكا)، باسم عيد، بسام حسن، محمد عبدالواحد، شريف اشرف، احمد ابراهيم، على بسيوني (مواليد ٩٧)

خط الوسط: محمود شهاب، محمد عبدالله جعفر، السيد ابوامنه، محمود السيد (كشلط)، علاء شعبان، عبدالرؤوف ذكي(زيكو)، محمد الطناني، وائل حجو (٩٧).

خط الهجوم : محمد نصر، عمرو مصطفى (٩٧).





وقد خرج من القائمة مصطفى صلاح الذي انتقل الى بني سويف وعبد الحميد سامي الذي انتقل الى نادي القناه ومن المقرر خروج بعض اللاعبين من القائمه الأولى إلى الاعاره أمثال على بسيوني الذي اقترب من بيلا ومحمد الطناني الذي اقترب من نادي الألومنيوم.





الجدير بالذكر أن بلدية المحله قد تعاقد مع العديد من الصفقات المميزه في الأماكن الخاليه التي يحتاجها الفريق من أجل تدعيم الفريق في المنافسه على الصعود للدوري الممتاز وهم محمد جمال مدافع أيسر الجزيره، حسام زين مدافع ايمن الجونه، محمد مسعد صانع العاب بتروجيت، وائل على مهاجم شبين، عبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، احمد وفائي لاعب وسط فاركو ابراهيم فاضل مدافع نادي مصر، اسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي احمد رفعت (ريفو) صانع العاب الجزيره المطروحي، برايان عباس اميدو مهاجم الانتاج الحربي.





وكان مجلس إدارة البلدية برئاسة مصطفى السمولي وامين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي قد تعاقد مع كرم جابر لاعب الاسماعيلي السابق والمدير الفني لاندية الجزيره والحمام المطروحي كمديرا فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام واحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى واحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.





وكان الفريق قد خاض معسكر بالاسماعيليه لمدة ١٠ ايام تخلله اقامه مباراه وديه مع فريق شهداء الاسماعيليه انتهت بفوز البلدية بهدفين نظيفين، ولعب الفريق مع فريق مطاحن الغربية وانتهت المباراة بهدفين نظيفين، وتعادل في مباراه قويه مع الفريق الطنطاوى بهدف لكل فريق ثم فاز على فريق الزرقا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





ويشارك بلدية المحلة في المجموعه الثالثة (بحري) ضمن منافسات الدوري الممتاز ب ويأمل مجلس إدارة البلدية في تحقيق حلم الصعود للممتاز ب هذا الموسم.