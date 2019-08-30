"الخارجية الليبية" تدعو الإعلام المصري للتواجد على أرض ليبيا

قال الدكتور عبدالهادي الحويج، وزير االخارجية الليبي، إن العلاقات التونسية الليبية جيدة على المستوى الرسمي والشعبي، مضيفًا أن إيطاليا تستعد لافتتاح قنصليتها في بنغازي.



وأضاف "الحويج"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن الحرب ضد الإرهاب ليست بالسلاح، الثقافة والانفتاح على الآخر سيحدان من انتشار الأفكار المتطرفة.



ولفت إلى أن الإعلام المصري غاب عن المشهد الليبي باستثناء فضائية صدى البلد، متابعًا: "نتمنى من الإعلام المصري أن يتواجد على الأرض في ليبيا".





وكان قد أكد الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير االخارجية الليبي، أنه لا يمكن إقامة انتخابات في ظل وجود 21 مليون بأيدي الميليشيات، موضحًا أن الجيش كان بإمكانه حسم معركة طرابلس في 24 ساعة لولا حرصه على المدنيين.



وأضاف "الحويج"، أن الميليشيات تستخدم المدنيين كدروع بشرية في طرابلس، وتستعين بمرتزقة من عدة دول إفريقية.





وقال إن الجيش يتعامل باحترافية شديدة خلال عملية تحرير طرابلس، لافتًا إلى أن جميع أطراف المجتمع الليبي تقف خلف القوات المسلحة.



وأشار إلى أن الجنوب أصبح آمنًا الآن، موضحًا أن مصراتة مدينة مختطفة من قبل الميليشيات والخارجين على القانون.



وكان قد أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن المنطقة العسكرية بمرزق في جنوب البلاد، تخضع لاستطلاع جوي دائم، لمنع عودة العناصر التشادية والمجموعات الموالية لتنظيم داعش الإرهابي من العودة.



وقال المسماري، إن " تنظيم داعش لايزال ناشطًا في محيط مرزق والمنطقة المحاذية لها مستفيدًا من تضاريس المنطقة، والقوات المسلحة الليبية لن تهدأ حتى تحرير مدينة مرزق وتطهيرها من الإرهاب بالكامل"، لافتا إلى أن عمليات الاستطلاع الجوي تشمل أيضًا مدين سبها، وهون، والعاصمة طرابلس.



وفي سياق أخر، وجه المسماري رسالة إلى أهالي مدينة غريان قائلًا، إن "القوات المسلحة لا تستهدف المدنيين في غريان بل تستهدف المليشيات التي تسيطر عليها"، مضيفًا "قمنا بعملية استطلاع عملياتي بمدينة غريان لإخراج الإرهابيين من مخابئهم".



__________________________________________

نرشح لكم: قتلى مدنيون بغارة نفذتها طائرة تركية مسيرة في ليبيا

____________________________________________

في وقت سابق من اليوم قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن طائرة تركية مسيرة تساند مليشيات طرابلس، نفذت غارات جوية على منطقة الأصابعة (جنوبي طرابلس)، مما أدى إلى مقتل 4 موظفين مدنيين.



وأضاف المركز، أن الطائرة التي يتم التحكم فيها من غرفة عمليات في طرابلس استهدفت موظفين كانوا في مقر عملهم بمخازن السلع التموينية بالأصابعة.



يذكر أن الطائرات التركية المسيرة شاركت في ضربات ضد مواقع الجيش، ومواقع مدنية، وتسببت في خسائر مادية وبشرية، كما أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي تمكن منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة من تدمير عدد من هذه الطائرات، وغرف عملياتها، وأبراج توجيهها.



من جهة أخرى، قتل عدد من مسلحي ميليشيا طرابلس، خلال قصف جوي شنه سلاح الجو الليبي على بوابة "الهيرة" الرابطة بين العزيزية ومدينة غريان، جنوبي غرب العاصمة طرابلس.



وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف ميليشيات طرابلس، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي بدأها الجيش مطلع الأسبوع الحالي، بهدف استعادة مدينة غريان من أيدي ميليشيات طرابلس.