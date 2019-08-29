وزير الخارجية الليبي: يجب أن يكون للاتحاد الإفريقي دورًا في حل الأزمة الليبية

أكد الدكتور عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية الليبي، أنه يجب أن يكون للاتحاد الإفريقي دورًا في حل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن هناك أطراف دولية تسعى لإدارة الأزمة في ليبيا وليس حلها.



وأضاف "الحويج"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس: "سندعو لحوار وطني ليبي، ومصالحة شاملة بعد تحرير طرابلس، ونسعى لتوحيد المؤسسات الليبية".



وأوضح أن القانون سيكون هو الفيصل في موقف أي مرشح من الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أن مجلس النواب استطاع أن يحافظ على ليبيا في ظل ظروف غاية في الصعوبة، وأن المشير خليفة حفتر أعاد بناء الجيش من الصفر.



كما أكد الدكتور عبد الهادي الحويج، أنه لا يمكن إقامة انتخابات في ظل وجود 21 مليون بأيدي الميليشيات، موضحًا أن الجيش كان بإمكانه حسم معركة طرابلس في 24 ساعة لولا حرصه على المدنيين.



وأضاف "الحويج"، أن الميليشيات تستخدم المدنيين كدروع بشرية في طرابلس، وتستعين بمرتزقة من عدة دول إفريقية.



وقال إن الجيش يتعامل باحترافية شديدة خلال عملية تحرير طرابلس، لافتًا إلى أن جميع أطراف المجتمع الليبي تقف خلف القوات المسلحة.



وأشار إلى أن الجنوب أصبح آمنًا الآن، موضحًا أن مصراتة مدينة مختطفة من قبل الميليشيات والخارجين على القانون.



وكان قد أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن المنطقة العسكرية بمرزق في جنوب البلاد، تخضع لاستطلاع جوي دائم، لمنع عودة العناصر التشادية والمجموعات الموالية لتنظيم داعش الإرهابي من العودة.



وقال المسماري، إن " تنظيم داعش لايزال ناشطًا في محيط مرزق والمنطقة المحاذية لها مستفيدًا من تضاريس المنطقة، والقوات المسلحة الليبية لن تهدأ حتى تحرير مدينة مرزق وتطهيرها من الإرهاب بالكامل"، لافتا إلى أن عمليات الاستطلاع الجوي تشمل أيضًا مدين سبها، وهون، والعاصمة طرابلس.



وفي سياق أخر، وجه المسماري رسالة إلى أهالي مدينة غريان قائلًا، إن "القوات المسلحة لا تستهدف المدنيين في غريان بل تستهدف المليشيات التي تسيطر عليها"، مضيفًا "قمنا بعملية استطلاع عملياتي بمدينة غريان لإخراج الإرهابيين من مخابئهم".



في وقت سابق من اليوم قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن طائرة تركية مسيرة تساند مليشيات طرابلس، نفذت غارات جوية على منطقة الأصابعة (جنوبي طرابلس)، مما أدى إلى مقتل 4 موظفين مدنيين.



وأضاف المركز، أن الطائرة التي يتم التحكم فيها من غرفة عمليات في طرابلس استهدفت موظفين كانوا في مقر عملهم بمخازن السلع التموينية بالأصابعة.



يذكر أن الطائرات التركية المسيرة شاركت في ضربات ضد مواقع الجيش، ومواقع مدنية، وتسببت في خسائر مادية وبشرية، كما أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي تمكن منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة من تدمير عدد من هذه الطائرات، وغرف عملياتها، وأبراج توجيهها.



من جهة أخرى، قتل عدد من مسلحي ميليشيا طرابلس، خلال قصف جوي شنه سلاح الجو الليبي على بوابة "الهيرة" الرابطة بين العزيزية ومدينة غريان، جنوبي غرب العاصمة طرابلس.



وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف ميليشيات طرابلس، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي بدأها الجيش مطلع الأسبوع الحالي، بهدف استعادة مدينة غريان من أيدي ميليشيات طرابلس.