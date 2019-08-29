عاجل.. الأهلي يعلن استكمال قائمته المحلية بقيد 4 لاعبين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد الرباعي أحمد حمدي وحسين السيد ومحمد محمود وسعد الدين سمير في قائمة الفريق الأحمر المحلية.

وكان النادي الأهلي قد قام بقيد ٢٦ لاعبًا ثم أتم اليوم القائمة بقيد الرباعي حمدي وحسين ومحمود وسعد، فيما تأجل قيد الثنائي مؤمن زكريا وكريم وليد "نيدفيد" إلى يناير بسبب الإصابة

وبالتالي ستكون قائمة الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي – علي لطفي.

خط الدفاع: سعد سمير – حسين السيد – أحمد فتحي – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – رامي ربيعة – محمود متولي – محمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسام عاشور – محمد محمود - أحمد حمدي - صالح جمعة – وليد سليمان – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات - أحمد الشيخ – رمضان صبحي .

خط الهجوم: جونيور أجاي – جيرالدو – صلاح محسن – مروان محسن - وليد أزارو.

باسم علي يكشف لـ"الفجر" السبب وراء اختياره الانضمام للجونة ويؤكد: هدفي العودة للأهلي رقم ١

كشف باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء موافقته على الانضمام لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال الظهير الأيمن للأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "اخترت الانضمام لفريق الجونة لأنه الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين المميزين القادرين على الظهور بشكل مميز في الدوري كما أنهم زملاء لي".

وأضاف :"علاقتي بحسام غالي مدير الكرة بالجونة والذي اعتبره بمثابة الأخ الكبير، والتي لعبت دورًا كبيرًا في اختيار الجونة".

وتابع :"تلقيت عدة عروض من أندية أخرى لكن في النهاية اخترت الجونة للأسباب التي ذكرتها".

وواصل "أمامي هدف معين من هذه الإعارة وهو أن أعود للنادي الأهلي رقم ١ في مركزي".

باسم علي ينتقل للجونة موسم على سبيل الإعارة

انتقل باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميا لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتوصل الجونة لاتفاق مع الظهير الأيمن للأهلي لاستعارته لمدة موسم بعدما مدد عقده مع الأهلي.

وكان باسم قد تلقى عدة عروض في الفررة الأخيرة للرحيل عن الأهلي من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الجلسة التي عقدها مع مسئوليه.

والجدير بالذكر أن باسم علي مدد تعاقده مع الأهلي أول أمس لمدة ٣ مواسم في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد شيحة وكيل اللاعب.