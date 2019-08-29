اشتباكات مسلحة بين داعش والقاعدة في البيضاء وسط اليمن
الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:09 م
وكالات
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اندلعت اشتباكات مسلحة بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات بين عناصر من داعش والقاعدة اندلعت في منطقة الحميضة في قيفة بمديرية القريشية.
وأعلن "داعش" سيطرته على مواقع للقاعدة في محافظة البيضاء، في أحدث مواجهات بين الطرفين.
وذكرت وكالة داعش، أن مقاتلي التنظيم سيطروا على جميع مواقع القاعدة بمنطقة الحميضة في قيفة.
وأضافت أن الهجوم الذي شنه التنظيم أسفر عن مقتل 15 وإصابة العشرات من القاعدة.
وتتزامن الاشتباكات بين التنظيمين مع التطورات الغامضة والأنباء المتضاربة عن المعارك في اليمن بين القوات الحكومية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصةً في عدن اليوم الخميس.
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