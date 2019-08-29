عاجل.. ريال مدريد يحسم مصير حارسه كيلور نافاس
الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:57 م
عمر عبدالعزيز
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني على وشك التوقيع مع باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضحت التقارير على أن الحارس الدولي الكوستاريكي طلب الرحيل عن النادي الملكي، ولديه اتفاق مع باريس سان جيرمان، ومن الممكن أن يأتي الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا لاعب البي إس جي لريال مدريد مُعاراً لمدة موسم.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن نافاس لديه اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن العقد وتبقى الاتفاق بين الناديين وهو قريب جداً ومن الممكن ان يتم مقابل 10 مليون يورو و إعارة أريولا.
ومن ثم فإن بيع نافاس سيحتم على ريال مدريد التعاقد مع حارس بديل وبالفعل كان هناك الكثير من الخيارات مثل سيرجيو ريكو من اشبيلية الإسباني، وكذلك خيمينيز من ويستهام الإنجليزي، وميرانتي من روما الإيطالي ولكن اريولا قد يكون خياراً جيداً لمدة عام ليأتي لونين الموسم القادم ويكون هو الخيار الثاني مع البلجيكي تيبو كورتوا.
وأشارت تقارير صحفية عديدة، أن هيفصل الحارس خطوة واحدة من حسم انتقاله لباريس سان جيرمان، مع اقتراب الناديين من الوصول لاتفاق على بنود العقد الذي يمنح نافاس فرصة ارتداء ألوان فريق العاصمة الفرنسية لثلاث مواسم براتب يصل إلى 6 ملايين يورو.
ومن الجدير بالذكر انه قد أخبر كيلور مدربه الفرنسي زين الدين زيدان يوم الأربعاء عن رغبته الرحيل خاصة بعد أن اتفق مع النادي الباريسي منذ مايو الماضي لكن رغبة باريس بالتعاقد مع جيانلويجي دوناروما من ميلان الإيطالي قد عطلت الصفقة لبعض الوقت، وعلى ذلك فإنه بعد فشل محاولتهم التعاقد مع الحارس الإيطالي الشاب، عاد مسئولو باريس لطلب ود كيلور.
وستتضمن العملية انتقال أريولا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لريال مدريد بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون يورو، وعلى الرغم من أن كيلور قد أعطى زيدان كلمته بالاستمرار، إلا أن العرض الباريسي كان مغريا بالنسبة له: مركز أساسي وراتب أعلى من مدريد، وسيتم الإعلان عن الصفقة قريبا.
وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فباستثناء إمكانية قدوم أريولا إلى مدريد، بعد ما طالب نافاس ريال مدريد بالمغادرة، النادي لن يعمل على المزيد من التعاقدات في الأيام المتبقية من السوق الإنتقالات.
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