حملات لرفع الإشغالات من شوارع المنوفية وتحرير محاضر بالجملة

كشف المحاسب رجب النقيدي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بشن حملة قبل ساعات، لرفع الإشغالات بشوارع بورسعيد البحري والقبلي وشارع الجلاء وشارع أحمد عرابي وسط مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأسفرت عن تحرير 75 محضر إشغال، 94 حالة ضبط، 187 حالة إزالة فورية، 3 محاضر بيئة، هذا وقد تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين علي حرم الطريق حفاظًا علي الصالح العام، وتأكيدًا على جدية تنفيذ القانون على الجميع.





وجاءت الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، بضرورة تطبيق القانون بكل حزم على الجميع دون أي استثناءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، وكذلك رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، فضلًا عن إصدار أوامر برصد كافة المخالفين داخل حيز الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.





وفي سياق متصل أفاد الأستاذ خالد العرفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بقيام حملة للتطوير الحضاري ورفع التراكمات المتواجدة بجوار حديقة الطفل بمدينة تلا وشملت الحملة رفع 10 طن تراكمات من قرية كفر طبلوها، 40 طن من قرية كمشيش كما تم المرور علي الطرق الرئيسية ورفع 28 طن من الطرق والمشروع والمنازل، 40 طن من منطقة أرض يونان بزنارة بإجمالي 118 طن.





كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بأنه تم تنفيذ إزالة فورية للتعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 176 متر مربع بناحية كفر شحاته التابعة للوحدة المحلية بزاوية بمم.





كما تم إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمساحة 394 متر مربع.





يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بإستمرار شن حملات النظافة وإزالة الإشغالات والتعديات علي الأراضي الزراعية وتطبيق القانون علي الجميع دون أي إستثناءات بنطاق المراكز والمدن والقري للحفاظ علي المظهر الحضاري للمحافظة.





يجدر الإشارة إلى أن مركز ومدينة شبين الكوم، بحضور بسيوني عيد نائب رئيس المركز والمدينة، وبالتنسيق مع مركز شرطة شبين الكوم، بعمل حملة إزالة مكبرة بالوحدة المحلية بالبتانون، وقد هدفت إلى إزالة عدد 2 حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 800متر، 268 متر، كما شدد سيادة اللواء على استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة التعديات وإزالتها في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية.





أما مدينة الشهداء، فقد عمدت إلى رفع اللافتات والاعلانات المخالفة بالمدينة، و>لك بناء على تكليف من اللواء ضياء الدين حسب الله رئيس مركز ومدينة الشهداء، وشوقي القرنشاوي مسئول الإشغالات، برفع اللافتات والإعلانات المخالفة بمدينة الشهداء، وفى ضوء ذلك أنه قسم الإشغالات عملية رفع اللافتات والاعلانات المخالفة من الشوارع والميادين، وذلك بشارع بورسعيد وطلعت حرب وأمام مستشفى الشهداء المركزي، وتم رفع لوحات كانت تسبب خطر على المارة، وجاءت الخطوة تنفيذا للقانون وحفاظًا على المال العام للدولة، ولا سميا المظهر الحضاري للمدينة التي باتت مسرحًا لوضع اللافتات دون رقيب أو حسيب، وقد أكد رئيس مدينة الشهداء، أنه سيتم رفع أي تعديات أو مخالفات بالشارع العام حتي يلتزم الجميع بالقانون وعدم التهاون مع من يسبب خطر على المواطنين.



