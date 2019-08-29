باكستان اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي أرض- أرض







أعلن الجنرال اللواء آصف غفور، المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني، أن باكستان اختبرت

بنجاح خلال تدريب ليلي إطلاق صاروخ باليستي أرض- أرض.





وأضاف "غفور"، في تغريدة نشرت، اليوم الخميس، في حسابه عبر تويتر، بحسب قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية، أن الصاروخ الذي أطلق عليه "غزناوي" قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية لمسافة تصل إلى 290 كيلومتراً.



