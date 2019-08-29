غداً.. صلاح عبد الله في بلاتو "قيد عائلي" ومنتصف سبتمبر "روحين في زكيبه" تعرف على التفاصيل

يواصل الفنان صلاح عبد الله غداً استكمال تصوير مشاهدة المتبقية في مسلسل "قيد عائلي"باستعدادات مكثفة للخروج بصوره تليق بمكانه وكيان نجوم العمل والجهه الفنية والإنتاجيه بالكامل .





أكد صلاح عبد الله، أن ما يقرب من أسبوع تصوير علي الانتهاء من فركش "قيد عائلي" واستكمال عرضه لما انتهت عليه الحلقة 25 علي أحد القنوات الفضائية قريبا.





وأضاف صلاح عبد الله، أن الحلقات القادمة من العمل ستبهر الجمهور جميعاً من حيث الإثارة والتشويق والمتعة.





ويشار إلى أن قيد عائلي تدور أحداثه في إطار إجتماعي ودرامي ويتخلص ذلك حول التفرقة بين الأشقاء بسبب الأمور المادية.





وجدير بالذكر بأن مسلسل "قيد عائلي " يتضمن كوكبه ونخبه من النجوم الا وهم الفنان عزت العلايلي, بوسي ,ميرفت أمين , صلاح عبد الله , سيمون , محمد رياض , دينا فؤاد , ميرنا وليد , رامي وحيد , خالد سرحان , نضال الشافعي ,هاله فاخر , أحمد التهامي , ميرهان حسين , ريم البارودي ,انعام سالوسه , صبري فواز ,منه فضالي ,محمد نجاتي , إيهاب فهمي , عمر الشناوي, هشام المليجي , سمير بدير, دنيا عبد العزيز , كارولين عزمي , أميره هاني , كريم عبد الخالق وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزه.





ومن ناحية أخرى كشف الفنان صلاح عبد الله بأنه من المقرر آن يستأنف تصوير باقي مشاهدة في مسلسل "روحين في زكيبه" وهو أسم مؤقت للعمل لغاية آلان للدخول في الديكور الرئيسي لمشاهده داخل العمل وذلك في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل.





ويشار بأن مسلسل "روحين في زكيبه " تدور أحداثه حول في إطار كوميدي اجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، إضافة إلى التحديات الخاصة بنظرة المجتمع لهم، والتجاهل الذي يتعرضون له، ومحاولة تصحيح تلك الصورة وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.





وجدير بالذكر بأن مسلسل "روحين في زكيبة" يتضمن نخبه من النجوم الا وهم الفنان حمدي الميرغني , أوس أوس , صلاح عبد الله , بيومي فؤاد , نهى عابدين , انتصار , رحاب الجمل ,هايدي رفعت , أحمد عبد الله محمود وغيرهم وهو من سيناريو وحوار لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.





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