2 مليون مشاهدة لـ أغنية جابو سيرته لـ أصالة على يوتيوب.. تعرف على تفاصيل الألبوم









لازال ألبوم الفنانة السورية أصالة الجديد، يسجل أرقاما قياسية في عدد المشاهدات، إذ تخطت أغنية "جابو سيرته" حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، وهي أغنية ضمن أغاني البومها الجديد "في قربك".





"جابو سيرته" كلمات عبدالرحمن محمد، والحان مدين، وتوزيع أحمد ابراهيم، وتنفيذ وتريات تامر غنيم، وكلارنت حموصو، وجيتار مصطفى أصلان، وتسجيل صوت أحمد إبراهيم، وميكس أحمد ابراهيم.





وتضمن الألبوم العديد من الأغاني منها "جدا جدا"، و"حيطة سد"، و"مبقاش سر"، و"يوم يومين"، و "نكتة بايخة"، و" حاجة ماتخصكش"، وغيرها.





كما تعاونت أصالة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين في الألبوم منهم مدّين، وأحمد إبراهيم، وأحمد زعيم، وعبدالرحمن محمد، وعمرو المصري.





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2 مليون مشاهدة لـ أغنية جدا جدا لـ أصالة (فيديو) حصدت أغنية "جدا جدا" للفنانة أصالة 2 مليون مشاهدة وذلك عند طرحها عبر قناتها على موقع اليوتيوب وهى الأغنية ضمن ألبومها الجديد "فى قربك".

والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد حسن، وتوزيع شريف قاسم.

وكانت أصالة قد طرحت 3 أغنيات من ألبومها المنتظر، الأولى هى "نكتة بايخة" من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، والأغنية الثانية "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، والثالثة"حاجة متخصكش" من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع: آدم حسين، مهندس صوت أندرو داوود.

يشار إلى أن أصالة طرحت مؤخرًا ديو غنائى مع المطرب مصطفى حجاج أغنيتهما بعنوان "لما تقول يا عوم" الدويتو الخاص بالأغنية الدعائية بفيلم "ولاد رزق 2"، للنجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم.



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الأغنية تأليف عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وحققت الأغنية حتى الآن مليون مشاهدة، ونالت استحسان عدد كبير من جمهورها.

وتقول كلمات الأغنية: ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ .. ﻗﻠت ﯾﻣﻛن اﺣن ﺗﺎﻧﻰ و ﯾﻣﻛن ارﺟﻊ .. واﻟﻛﻼم ﺟﺎب ﺑﻌﺿﮫ ﻓﺟﺄة ﺑدأت ارﻛز ﻗﺎﻟوا ﻋﺎﯾش ﻋﺎدى ﻗﺎﻟوا ﻛﻼم ﯾﻧرﻓز ﺳﻣﻌت ﻋﻧﮫ ﺣﺎﺟﺎت ﯾﺎرﯾت ﻣﺎ ﺳﻣﻌﺗﮭﺎ ﺑﯾﻘوﻟوا ﻗﺎﺑل واﺣدة ﺑﻌدي و ﺣﺑﮭﺎ ﺣﺎوﻟت أَﺗﱢوه ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﻗد ﻣﺎ أﻗدر. ﻣش ﻋﺎﯾزة أﺳﻣﻊ ﺣﺎﺟﺔﻋﻧﮫ وﻋﻧﮭﺎ ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ .. وأﺧﺎف ﻻ ﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ .. ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ ﻓﻲ وﺳط ﻣوﺿوع ﻗﻠت أﺳﻣﻊ .. وﻗﻔت ﺣﯾﺎﺗﻰ ﻛﻠﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻠﺣظﺔ دﯾﮫ وﻛﺄﻧﻰ ﺗﺎﯾﮭﮫ ودﻧﯾﺗﻰ ﺑﺗﻠف ﺑﯾﺎ .. ﻣن ارﺗﺑﺎﻛﻰ و ﺣزﻧﻰ ﻛﻧت ﺑدارى وﺷﻲ ﻗﻠت اﻋذروﻧﻰ اﻧﺎ ﻻزم اﺧد ﺑﻌﺿﻰ و أﻣﺷﻰ و ھﻰ دى اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻠﻰ ﻗﻠﺗﮭﺎ و ﺳﻣﻌت ﺻوت ﺑﯾﻘول ﺳﯾﺑوھﺎ ﻟوﺣدھﺎ وﺗﻌدي ﻛل اﻟذﻛرﯾﺎت ﻗدام ﻋﻧﯾﺎ ﻣﻌﻘول ﺧﻼص ﻛل اﻟﻠﻰ ﻛﺎن ﺑﯾﻧﺎ اﻧﺗﮭﻰ .. ﻛﺎن ﻧﻔﺳﻲ أھرب ﻣن ﻛﻼﻣﮭم ﺧﻔت أﻣﺷﻲ ﻻ ﯾﺎﺧدوا ﺑﺎﻟﮭم وﻟو ﻣﺷﯾت ھﯾﺑﺎن ﻋﻠﯾﺎ .. وأﺧﺎف ﻻﺿﻌﻔﻲ ﯾﺑﺎن ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻲ ﯾﺎأرض إﻧﺷﻘﻲ و اﺑﻠﻌﯾﻧﻲ ﻗﺑل ﻣﺎﯾﺑﺎن اﻟﻲ ﻓﯾﺎ .. ﺟﺎﺑوا ﺳﯾرﺗﮫ و ﻏﻠطﺗﻰ أﻧﻰ ﻓﺿﻠت اﺳﻣﻊ ...

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وحصدت الاغنية حتى الآن أكثر من 150 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة جدًا من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: ﺳﺎﺑوك .. وﻣﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ ﻣش دول اﻟﻠﻲ ھﺎﯾﺑﻛوك .. دي ﻧﺎس ﻣن ﻛﺗر ﻗﺳوﺗﮭﺎ .. دﻋﯾﺗﻠك رﺑﻧﺎ ﯾﻧﺳوك ..دي ﻧﺎس ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ اﺧرﺗﮭﺎ .. ﻣﻛﺳب ﻟﯾﻧﺎ ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ .. دي ﻧﺎس ﻗﻠﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻧﯾﺎاااادي ﻧﻌﻣﮫ وﻓﺿل .. ﺑﯾﺎﺧدوا وﺑس ﻣﺎﺑﯾدوش .. وﻟو ﻗدروا ﻣﺎﺑﯾﺧﻠوش . وﺟودھم ﻣن اﻻﺳﺎس ﻏﻠطﮫ وﻗﻠﺔ ﻋﻘل …. ازﻋل ﺑس ع اﻟﻠﻰ ﯾروح ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻠﻰ ﺑﯾﺣﺑوك ﺳﺎﺑوك .. وﻣﺎﻟﮫ ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ ﻣش دول اﻟﻠﻲ ھﺎﯾﺑﻛوك .. دي ﻧﺎس ﻣن ﻛﺗر ﻗﺳوﺗﮭﺎ .. دﻋﯾﺗﻠك رﺑﻧﺎ ﯾﻧﺳوك .. ﻓداك .. ﺑﺳﯾطﮫ ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ وﺑﺗﺣﺻل ﻛﺗﯾر وﯾﺎك .. ده ﻣش اول ﻗرﯾب ﯾﺑﻌد . وﻻ اول ﺣﺑﯾب ﯾﻧﺳﺎك .. دي ﻧﺎس ﯾﺎ ﻗﻠﺑﻲ اﺧرﺗﮭﺎ .. ﻣﻛﺳب ﻟﯾﻧﺎ ﺧﺳﺎرﺗﮭﺎ .. دي ﻧﺎس ﻗﻠﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﻧﯾﺎاااادي ﻧﻌﻣﮫ وﻓﺿل .. ﺑﯾﺎﺧدوا وﺑس ﻣﺎﺑﯾدوش .. وﻟو ﻗدروا ﻣﺎﺑﯾﺧﻠوش .. وﺟودھم ﻣن اﻻﺳﺎس ﻏﻠطﮫ …. ازﻋل ﺑس ع اﻟﻠﻰ ﯾروح ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﻠﻰ ﺑﯾﺣﺑوك

كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح ألبوم الفنانة السورية أصالة، الذي يحمل عنوان "في قربك" مساء اليوم الإثنين 26 أغسطس.

ويضم الألبوم 10 أغاني وهم :"نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".

وكانت أصالة قد طرحت خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم على سبيل الدعاية وهما: "نكتة بايخة" وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد، وأغنية "ما بقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.

كانت أغنية "جدا جدا" الجديدة للفنانة أصالة أكثر من نصف مليون مشاهدةـ، في وقت قياسي، حيث طرحتها أصالة في 24 أغسطس الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

وحظت الأغنية بإعجاب المشاهدين، حيث علق أحدهم: "النمط الموسيقي وستايل الملابس مشابه لزمن التسعينيات حتى أسلوب التصوير وهذه بادرة لطيفة بالتوفيق ياحلوتنا أصالة".

وعلق آخر: "أصاله كالعادة صوت حاضر بكل وقت" وعلق ثالث: "مش مجرد أغنية سريعة.. دي أغينة فيها عرب وسلطنة وتكنيك عالي".

الأغنية كلمات: مصطفى حسن، ألحان: أحمد مصطفى، توزيع: شريف قاسم







