جدل واسع بعد تأييد رائد في الجيش الأمريكي للمرشح جو بايدن (فيديو)

أشعلت رائد في الجيش الأمريكي جدلاً على الإنترنت بعد تأييدها المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 جو بايدن، في قاعة بلدية أثناء ارتداء لباس عسكري.





وفي تحية عاطفية للمرشح جو بايدن - المرشح الديمقراطي الرئيسي في السباق الرئاسي - قدمت امرأة نفسها بأنها ماج. جينجر تيت إلى نائب الرئيس السابق عملة معدنية منقوشة من وحدتها، التي تم نشرها في أفغانستان في عام 2013، وأعربت عن أملها في أن يصبح جو بايدن الرئيس القادم.





وقالت في جولة من التصفيق في اجتماع دار البلدية في جافني، ساوث كارولينا، يوم أمس الأربعاء: "لقد قمت بحفظ هذه العملات المعدنية لمدة ست سنوات لمقابلتك والرئيس أوباما"





وأضافت المرأة بصوت عالٍ: "وما دام الأمر كذلك إذا قابلتك، فسأعطيك هذا"، وأوضحت، أنه: "عندما شاهدت الأخبار التي تفيد بأنك قادم، كان علي أن أكون هنا. شكرا جزيلا لتوجيهاتكم".





واختتمت الرائد: "يشرفني أن أكون قد أخدم في ظل إدارتكم وقيادتكم وآمل وأدعو أن تكون رئيسنا القادم".





واستمر جو بايدن في منحها عملة معدنية أخذها من أفغانستان، حيث كان عدة مرات عضو مجلس الشيوخ ونائب الرئيس، وتبادل الاثنان التحية والعناق.



وبموجب إرشادات وزارة الدفاع الأمريكية ، يُحظر على أعضاء الخدمة الأمريكية المشاركة في الأنشطة السياسية - ويظهر عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تأييدًا علنيًا.



وحسب وكالة "سبوتنيك"، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت تحية المرأة لجو بايدن تتفق مع قواعد أفراد القوات المسلحة في الخدمة الفعلية.





على الرغم من أن وزارة الدفاع لا تقيد حق أعضاء الخدمة في التصويت والتعبير عن آرائهم بشأن المرشحين السياسيين، إلا أن مبادئها التوجيهية (وخاصة التوجيه 1344.10) تحظر ارتداء الزي العسكري في أحداث الحملة السياسية.





وقال متحدث باسم مكتب الحرس الوطني لبريتبارت، في بيان: "الحرس الوطني هو منظمة غير سياسية. لا يجوز للأفراد الانخراط في أنشطة سياسية حزبية ويجب عليهم تجنب الاستدلالات التي تنطوي أو تظهر ضمنًا على موافقة أو تأييد مرشح سياسي أو حملة أو سبب أثناء الزي العسكري".





ووفق الوكالة، لم يكن هناك أي تأكيد رسمي ما إذا كانت "تيت" تعمل حاليًا، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فربما كان من الممكن أن تتعارض مع قانون هاتش لعام 1939، الذي يمنع الجنود من الدعوة السياسية.





في الأسبوع الماضي، سُئل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" عما إذا كان سيمنع أعضاء الخدمة من ارتداء قبعات رياضية تحمل شعار MAGA الخاص بترامب. وامتنع عن التعبير عن رأيه بشأن أغطية الرأس المثيرة للجدل، لكنه ذكر أنه "لا ينبغي ارتداء العناصر السياسية على الزي العسكري أبدًا".





واشتعل جدل كبير خلال رحلة "ترامب" المفاجئة إلى العراق في ديسمبر 2018، عندما أحضر الجنود قبعات MAGA الخاصة بهم لـ"ترامب" للتوقيع عليها.





في ذلك الوقت، أشار عدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك "سي إن إن" و"واشنطن بوست"، إلى أن هذا ربما كان ينتهك القواعد العسكرية. وادعى كبار الضباط المتقاعدين على شاشات التلفزيون أن إحضار قبعات MAGA إلى الاجتماع كان غير مناسب، مشيرين إلى قوانين وزارة الدفاع، لكن الجيش لم يجد أي انتهاكات للسياسة.













WOW: Major Ginger Tate led 130 troops in Afghanistan and just told @JoeBiden she has been waiting 6 yrs to give him this coin. "I hope and pray that you will be our next president." [Credit: Iris Earls] @CBSNews via @LacraiMitchell pic.twitter.com/gZ4Jaku1DI — Bo Erickson (@BoKnowsNews) August 28, 2019