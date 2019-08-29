كيف تكتب السيرة الذاتية بطريقة احترافية؟



السيرة الذاتية، هي نقطة الاتصال الأولى بينك وبين صاحب العمل، حيث أن كتابة سيرة ذاتية بطريقة محترفة ستزيد بالتأكيد من فرصتك في الحصول على وظيفة، ولكن قبل أن تتعلم كيفية كتابة سيرة ذاتية محترفة، يجب عليك أولًا التخلص من بعض المعتقدات الخاطئة المحيطة بكتابة السيرة الذاتية:



1- يجب أن تتضمن السيرة الذاتية تجربة عملك فقط أو معلومات حول مجال دراستك: هذا خطأ، يجب أن تكون سيرتك الذاتية شاملة حتى تكون تجربة احترافية، حيث يجب أن تعطي سيرتك الذاتية لصاحب العمل فكرة جيدة عن شخصيتك، ودراساتك، (مهاراتك)، وهواياتك وحتى أنشطتك الاجتماعية.



2- السيرة الذاتية الاحترافية ليست مهمة: أحد أكبر المعتقدات الخاطئة حول كتابة السيرة الذاتية هو اعتقاد بعض الناس أن السيرة الذاتية ليست مهمة مقارنة بأدائهم في مقابلة العمل، هذا غير صحيح تمامًا أيضًا، الحصول على وظيفة هو عملية تنطوي على العديد من المتغيرات مثل مهارات الاتصال الخاصة بك، وتعليمك وتجربتك، وسيرتك الذاتية وقدرتك على ترك انطباع إيجابي في مقابلة الوظيفة.



البحث عن وظيفة هو نظام واحد كبير يتكون من العديد من العناصر، وكلما زادت قوة العناصر التي لديك كلما أصبح النظام بأكمله أقوى وستكون فرصتك في الحصول على الوظيفة أكبر.



3- يتم تكوين الانطباع الأول عنك اثناء المقابلة: هذا ليس صحيحًا أيضًا. يتم تكوين الانطباع الأول عنك عند استعراض سيرتك الذاتية ثم يتم تشكيل انطباع آخر عنك عند وصولك إلى المقابلة (من شأنه أن يدعم الانطباع الأول أو يمحوه)، لهذا السبب تعد كتابة السيرة الذاتية المهنية مهمة للغاية.



فيما يلي الخطوات التي ستساعدك على كتابة سيرة ذاتية محترفة:

• يجب تقسيم السيرة الذاتية المهنية إلى أقسام، على سبيل المثال:

• معلومات شخصية (اسمك، عنوانك، رقم هاتفك.. الخ)

• التعليم (ما درسته بالإضافة إلى أي دورات إضافية)

• خبرة العمل (في حال كنت قد عملت من قبل)

• اللغات (جميع اللغات التي تتحدثها)

• المهارات (مهارات الكمبيوتر والمهارات الشخصية أو أي مهارات أخرى)

• الهوايات والاهتمامات (سيساعد ذلك الشخص الذي يجري المقابلة على معرفة شخصيتك)

• هناك بعض الشركات تحتاج إلى صورة بسيرتك الذاتية

• دع معلوماتك تتناسب مع صفحتين. ستكون هذه النصيحة سهلة التنفيذ إذا كانت لديك مهارات حقيقية ومعلومات إضافية مهمة.

• اكتب فقط الأشياء التي تتأكد منها. إذا كنت قد درست شيئًا ما ولكنك لا تستطيع تذكر أي شيء عنه، فقد لا يكون من الجيد أن تكتبه لأنه إذا سألك القائم بإجراء المقابلة عن ذلك فقد لا تحصل على الوظيفة. يجب أن تحتوي السيرة الذاتية الاحترافية على كل الأشياء التي تعلمتها ولا تزال تتذكرها.

• يجب ألا تحتوي السيرة الذاتية المهنية على أي أخطاء نحوية أو مطبعية. راجع السيرة الذاتية عدة مرات من أجل التأكد من عدم وجود أخطاء في القواعد أو الأخطاء الإملائية أو الكتابة لأنه في حالة عدم إجراء المقابلة لأي من هذه الأمور، فقد لا تحصل على الوظيفة.

• يجب أن تكون سيرتك الذاتية المهنية مليئة بالمعلومات لأن صاحب العمل لن يهتم بشخص ليس لديه مهارات إضافية. يريد القائم بإجراء المقابلة أن يرى شيئًا مختلفًا حتى يكون معجبًا به.

• لا تكتب عبارات طويلة بل استخدم سطور مختصرة.



