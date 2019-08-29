خلال مداهمات أمنية.. إحباط ترويج 11 سلاح ناري في الجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 40 متهم – 39 اتجار- تعاطي ضبط بحوزتهم 2300 جرام حشيش – 260 أقراص مخدرة – 2000 جرام من البانجو المخدر – 640 جرام استروكس – 35 جرام هيروين – جرام فودو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 11 متهم –11 دفاع عن النفس، وضبط طبنجه عيار 9 مم – 9 فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الاعيرة - بندقية خرطوش عيار 12 مم - 29 طلقة مختلفة الأعيرة.



وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.



باعوها بـ7 آلاف جنيه.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل سرقة سيارة من أمام مول شهير بكرداسة



كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل سرقة سيارة من أمام أحد المولات الشهيرة بنطاق مركز شرطة كرداسة.



ورد إخطار للواء محمود السبييلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من كلا من محمود. م. م.م، 22 سنة، عزت.م. ع. ف، 22 سنة مصطفى.ع. ع 22 سنة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسرقة السيارة ماركة تويوتا عقب تركها أمام داندى مول بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى دائرة المركز.



وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء عاطم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من أحمد. م. ح، 27 سنة، عاطل، سبق إتهامه في 10 قضايا ( سرقات – سلاح نارى ) أخرهم " سرقة سيارة، أحمد. م. ا. ف، 23 سنة.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة القبض عليهما، وبإعداد مأمورية مكبرة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تمكنت مأمورية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من ضبط الأول بإحدى المزارع بوادى النطرون وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى بأسلوب المفتاح المصطنع وبيعها بمبلغ 7 ألاف لكلًا من يوسف. م. ع، 24 سنة، عامل،عبدالقوى. ع. ع. 18 سنة، عامل.



بإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بشراء السيارة وإعادة بيعها بمبلغ 12 ألف جنية لكلًا من عمر. ا. ع، سنة،30 سائق المفرج عنه تحت شرط في قضية " تهريب ط، وبإستهدافهما أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترف بشراء السيارة وبإرشادهما تم ضبط اللوحات المعدنية التي كانت مثبته على السيارة، وأضافا ببيعهما للسيارة بمبلغ 30 ألف جنية للمدعو تامر. ع. ا، 30 سنة، حاصل على ليسانس حقوق، تم ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها وإعترافه بشراء السيارة من المذكورين وأنه على علم بأنها من متحصلات سرقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



ضبط شخص بحوزته 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مجهولة المصدر بالمعصرة

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص سن 38 - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمنشطات مجهولة المصدر والمهربة جمركيا، ويتخذ من منطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلًا سيارة ملكه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (عدد 21 ألف قرص دوائي ومنشطات مختلفة الأنواع - جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.