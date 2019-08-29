بلاغ يتهم "زوبع" بالتحريض على استهداف الجيش والشرطة وتشكيل خلايا إرهابية

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8012 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الهارب حمزة زوبع بالإساءة للدولة المصرية والتحريض عليها ونشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وتهديد الأمن القومي المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، مستغلا وجوده في قناة مكملين الإخوانية الممولة من المخابرات القطرية والتركية لترديد الأكاذيب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.





وكما اتهم محمود في بلاغه، زوبع بتلقي تمويلات نقدية بصفة دورية ومنتظمة لارتكاب تلك الجرائم في حق مصر، مضيفا أن الهارب حمزة زوبع يحرض من خلال برنامجه على استهداف أفراد الجيش والشرطة ويدعم الجماعات الإرهابية ويدعو لتشكيل خلايا إرهابية إخوانية لارتكاب جرائم في حق الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الهارب حمزة زوبع باع وطنه مقابل حفنة أموال يتلقاها من الجهات المعادية لمصر للإضرار بها.





وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب حمزة زوبع، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم الهارب حمزة زوبع على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.



