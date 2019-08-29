خلال حملات أمنية.. ضبط 94 قضية جنائية بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، حملاتها بشارع مستشفى الصدر، دائرة قسم شرطة العمرانية لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المشاة والسيارات، وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم.



وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقيادات وضباط المديرية، وضباط إدارة شرطة المرافق بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة والأمن المركزي بالجيزة ومسئولي المحافظة والحي، لرفع الإشغالات والمعوقات من الشارع وإعادة المظهر الجمالي له مرة أخرى.



وتواجدت القوات بالمكان في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 320 كرسى – 15 ترابيزة – 10 ثلاجه – 9 ميزان – 25 استاند – 2 تروللى – 45 قلب شيشة – 44 طقطوقة – 3 توك توك، وبلغ الإجمالي 442 مخالفة، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 قضية مخدرات - سلاح نارى – ضبط واحضار – 3 سلاح ابيض- 2جناية- 9 مستأنف- 53 جزئي- 21 غرامات - 2 مسجل شقى– وبلغ الإجمالي 94 قضية مخالفة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابات المختصة لتتولي التحقيقات.



ووجه مدير الأمن بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة ومنع عودة الباعة الجائلين للمكان.



بـ"حشيش وتمثال على شكل قرد".. القبض على سباك في الحوامدية



نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على سباك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته تمثال يشتبه في أثريته بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية مفاداها قيام "سيد.ع. م"، 41 سنة، سباك ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لترويجها.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، استهدفت المتحري عنه وأمكن طبطه بمسكنه وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 50 جرام، مبلغ 250 جنيه، تمثال متوسط الحجم على شكل قرد يشتبه بأثريته.



وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة بيعها وأضاف بعثوره على التمثال المضبوط أثناء قيامه بأعمال حفر للسباكة.



وبعرض التمثال على أحد مفتشي الآثار أفاد بعدم أثريته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.