مصر تتأهل لنهائي منتخبات السلاح بدورة الألعاب الإفريقية
الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:27 م
علي نبوي
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تأهل منتخب رجال السلاح لنهائي منافسات السابر وتأهل منتخب سيدات السلاح لنهائي منافسات الشيش لدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا.
تأهل منتخب الرجال لمواجهة تونس في المباراة النهائية التي ستقام اليوم بينما يلعب منتخب السيدات مع تونس أيضا في المباراة النهائة.
كان منتخب الرجال تأهل بعد تخطي مالي في قبل النهائي بينما تأهل منتخب السيدات بعد تخطي المغرب في قبل النهائي.
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