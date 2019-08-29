مصر تتأهل لنهائي منتخبات السلاح بدورة الألعاب الإفريقية

تأهل منتخب رجال السلاح لنهائي منافسات السابر وتأهل منتخب سيدات السلاح لنهائي منافسات الشيش لدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا.





تأهل منتخب الرجال لمواجهة تونس في المباراة النهائية التي ستقام اليوم بينما يلعب منتخب السيدات مع تونس أيضا في المباراة النهائة.



