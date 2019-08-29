أماكن عرض فيلم خيال مآتة لـ أحمد حلمي.. ومواعيد الحفلات

خيال مآتة فيلم كوميدي مصري من إنتاج سنة 2019. من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ومن بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب. وصدر الفيلم في عيد الأضحى لعام 2019.





كان من المقرر أن يحمل الفيلم اسم (شباك رزق)، ولكن تم تغييره للاسم الحالي.