ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أماكن عرض فيلم خيال مآتة لـ أحمد حلمي.. ومواعيد الحفلات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:03 م
أماكن عرض فيلم خيال مآتة لـ أحمد حلمي.. ومواعيد الحفلات
أحمد حلمي ومنة شلبي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
خاض النجم الكوميدي أحمد حلمي، سباق موسم أفلام عيد الأضحة بفيلمه الكوميدي "خيال مآتة" والذي يصارع فيلمي ولاد رزق 2 والفيل الأزرق 2.

ويقدم الفجر الفني أماكن عرض فيلم خيال مآتة ومواعيد العروض

 سينما جراند نايل تاور 
  • 10:15 صباحا
    •  
  • 01:15 ظهرا
    •  
  • 03:45 عصرا
    •  
  • 06:45 مساء
  • 09:45 مساء
    •  
  • 12:15 ليلاً.

    •  سينما صن سيتي 
  • 10:15 صباحا
    •  
  • 12:45 ظهرا
    •  
  • 03:45 عصرا
    •  
  • 06:45 مساء
  • 09:45 مساء
    •  
  • 12:45 ليلاً.


  • سينما سيني كومفورت - أمريكا 10:15 صباحا 01:00 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء09:45 مساء 12:45 ليلاً

  • سينما بورتو كايرو 10:15 صباحا 01:15 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:45 ليلاً

  • سينما طيبة مول  10:00 صباحا 01:00 ظهرا 03:00 عصرا 06:00 مساء 09:00 مساء 12:00 ليلاً

  • سينما مترو القاهرة 10:30 صباحا 12:45 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلاً


  • قصة فيلم خيال مآتة
  • تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.

  • أبطال فيلم خيال مآتة
  • خيال مآتة فيلم كوميدي مصري من إنتاج سنة 2019. من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ومن بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب. وصدر الفيلم في عيد الأضحى لعام 2019.

    كان من المقرر أن يحمل الفيلم اسم (شباك رزق)، ولكن تم تغييره للاسم الحالي.






  • Advertisements
    المزيد عن: مواعيد عروض افلام السينما فيلم خيال ماتة خيال مآته افلام في السينما
    طباعة
    موضوعات ذات صلة
    تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
    ads
    استطلاع رأي
    أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
    تصويت
    الأكثر قراءة
    مباريات اليوم
    كأس محمد السادس للاندية الابطال
    شباب الأردن - الاردن
    -
    x
    18:00
    -
    النجم الساحلي - تونس
    الدوري السعودي
    العدالة
    -
    x
    17:45
    -
    ضمك
    الفيحاء
    -
    x
    19:20
    -
    الحزم