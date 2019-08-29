أماكن عرض فيلم خيال مآتة لـ أحمد حلمي.. ومواعيد الحفلات
الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:03 م
الفجر الفني
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خاض النجم الكوميدي أحمد حلمي، سباق موسم أفلام عيد الأضحة بفيلمه الكوميدي "خيال مآتة" والذي يصارع فيلمي ولاد رزق 2 والفيل الأزرق 2.
سينما صن سيتي
10:15 صباحا 12:45 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:45 ليلاً. أبطال فيلم خيال مآتة
ويقدم الفجر الفني أماكن عرض فيلم خيال مآتة ومواعيد العروض
سينما جراند نايل تاور
10:15 صباحا 01:15 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:15 ليلاً.
سينما صن سيتي
سينما سيني كومفورت - أمريكا 10:15 صباحا 01:00 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء09:45 مساء 12:45 ليلاً
سينما بورتو كايرو 10:15 صباحا 01:15 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:45 ليلاً
سينما طيبة مول 10:00 صباحا 01:00 ظهرا 03:00 عصرا 06:00 مساء 09:00 مساء 12:00 ليلاً
سينما مترو القاهرة 10:30 صباحا 12:45 ظهرا 03:30 عصرا 06:30 مساء 09:30 مساء 12:30 ليلاً
قصة فيلم خيال مآتة
تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين يقومون بعملية سرقة في شبابهم، وعقب ذلك تفرقهم الأيام، ثم يجتمعون مرة أخرى بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، يتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة.
خيال مآتة فيلم كوميدي مصري من إنتاج سنة 2019. من إخراج خالد مرعي، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبري، ومن بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب. وصدر الفيلم في عيد الأضحى لعام 2019.
كان من المقرر أن يحمل الفيلم اسم (شباك رزق)، ولكن تم تغييره للاسم الحالي.
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