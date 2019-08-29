وكيل بول بوجبا يهدد مانشستر يونايتد بسيناريو "هازارد"

هدد مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بتكرار سيناريو نقل إيدين هازارد لريال مدريد الإسباني حال عدم موافقتهم على انتقال الفرنسي إلى النادي الملكي في أسرع وقت ممكن بناءاً على رغبة اللاعب.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، إلى انتظار مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا معجزة من أجل نقل الفرنسي من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد وهو ما يريده اللاعب أن يحدث قبل ساعات من إغلاق نافذة فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن رايولا قد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد ليلة الأربعاء بأنه لا ينوي تجديد عقد بوجبا معهم وأنه لا يمانع في تكرار ما قام به إيدين هازارد عندما انتظر البلجيكي موسمًا بعد رفض تشيلسي دراسة انتقاله إلى ريال مدريد بعد كأس العالم في روسيا.

وأبدى مينو رايولا استعداداه لتكرار ما فعله مرة أخرى في صفقة هازارد خاصةً مع تواجد زين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني لنادي ريال مدريد وإصراره على ضم بوجبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بوجبا ووكيله لا يزالوا ثابتين على موقفهم وقرارهم بعدم تجديد العقد مع اليونايتد والذي ينتهي في يونيو 2021، خاصةً أن اللاعب يحلم باللعب في صفوف ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وقد بذل كل ما بوسعه من أجل إقناع الإدارة بالتفاوض مع مسؤولي النادي الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد تطلب الحصول على مبلغ 200 مليون يورو من أجل الموافقة على التفريط في خدمات بول بوجبا وهو مبلغ يؤجل إتمام الصفقة بنسبة كبيرة خاصةً مع عدم موافقة إدارة ريال مدريد على دفع هذا المبلغ.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الثنائي كريستيان إريكسن وفان دي بيك ينتظران حسم موقفهما ويبدو أن ريال مدريد سيتعين على مسؤوليه الانتظار لعام آخر من أجل حسم صفقة لاعب الوسط خاصةً مع صعوبة عملية نقل بوجبا إلى ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أوضحت أن نادي ريال مدريد قد صوب أنظاره نحو لاعب سبورتينج لشبونة برونو فرنانديز والذي فشلت مفاوضات ضمه إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الميركاتو الحالي.

وشددت صحيفة "دون بالون" الإسبانية على أن صفقة برونو فرنانديز قد تكون أسهل في النقل إلى ريال مدريد على عكس بول بوجبا كما أن تكلفته أقل من اللاعبين المعروضين على النادي الملكي هذا الصيف بقيمة 70 مليون يورو فقط.