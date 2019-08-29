لماذا لا أستطيع تحقيق أهدافي؟

"إنه شخص ذكي جدا..

إنه طموح حقًا..

انه منضبط ويعمل بجد..

لكنه لم ينجح في تحقيق أي من أهداف حياته..

كل يوم يحاول ويحاول، لا يستسلم أبدًا، لكن لسبب ما لا يقترب أبدًا من أهدافه"



كثير من الناس الذين يعيشون في هذا العالم لديهم نفس المشكلة التي يعاني منها هذا الشخص. إذا كنت تعتقد أنك تبذل قصارى جهدك ولكنك لا تزال تسأل نفسك السؤال "لماذا لا يمكنني تحقيق أهدافي"، فاعلم أن هناك عاملًا واحدًا لم تلاحظه بعد وهو بحاجة إلى التغيير.



في هذه المقالة سأخبرك بما يجب عليك فعله إذا لم تتمكن من تحقيق أهدافك.



بعض الناس منضبطون واذكياء ومثابرون ويعملون بجد، لكنهم لا يستطيعون أبدًا تحقيق أهدافهم، ليس لأنهم لا يبذلون أي جهد ولكن لأنهم يبذلون الجهد في الاتجاه الخاطئ.



كل صباح يستيقظ هؤلاء الأشخاص على نفس الأشياء التي يفعلونها دائمًا ونتيجة لذلك يحصلون على نفس النتائج التي يحصلون عليها دائمًا. إذا اقتربت كل يوم من الناس بالطريقة نفسها، فستحصل دائمًا على نفس النتائج.



إذا واصلت كل يوم فعل نفس الأشياء التي كنت تفعلها دائمًا، فستظل تحصل على نفس النتائج التي تحصل عليها دائمًا. إذا كنت تتساءل عن سبب عدم قدرتك على تحقيق أهدافك، فاعرف فقط أن المشكلة تكمن في أنك تكرر نفس الطريقة الغير فعالة. لذا يجب تغيير اسلوبك لتحقيق أهدافك.



السؤال المهم الآن هو، ما الذي يجبر الشخص على الاستمرار في فعل نفس الأشياء التي يفعلها كل يوم دون التفكير في تغيير اسلوبه؟



فيما يلي الأسباب:



1- البقاء في منطقة الراحة: إذا كنت تتساءل لماذا لا يمكنك تحقيق أهدافك، اسأل نفسك "هل تفضل البقاء في منطقة الراحة الخاصة بك؟". بدافع الخوف، يفضل الكثير من الناس الالتزام بالطرق المعروفة بدلًا من المجازفة بتجربة شيء لم يفعلوه من قبل، ولهذا السبب لم يحصلوا على نتائج مختلفة أبدًا.



2- خداع النفس: يعمل بعض الأشخاص بجد لمجرد تقديم عذر لأنفسهم من أجل الشعور بالرضا. يعتقد هؤلاء الأشخاص أنهم يبذلون قصارى جهدهم بينما في الواقع يمكنهم القيام بعمل أفضل إذا أصبحوا أكثر إبداعًا. إذا لم تتمكن من تحقيق أهدافك على الرغم من أنك تعمل بجد، فقد تستخدم هذا العمل الشاق كطريقة للخداع الذاتي. غيّر منهجك، افعل شيئًا جديدًا وستحصل على نتائج جديدة.



3- الجهل بقانون السبب والنتيجة: ينص قانون السبب والنتيجة على أنه إذا واصلت فعل نفس الأشياء التي كنت تفعلها دائمًا، فستظل تحصل على نفس النتائج التي تحصل عليها دائمًا. غير أساليبك، افعل شيئًا لم تفعله من قبل، تجرأ على تغيير نهجك وستحقق بالتأكيد أهدافك.

