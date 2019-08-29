إجراء جديد من فيس بوك بشأن إعلانات السياسيين الأمريكيين

قالت شركة فيس بوك إنها ستشدد ضوابط الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة وتفرض شفافية أكبر بموقعها ومنصة إنستغرام لتشارك الصور قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2020.

وستبدأ الشركة في اعتماد تصنيف "جهة موثوقة" للمعلنين من السياسيين الأمريكيين الذين يقدمون وثائق حكومية تثبت شرعية موقفهم.

كما سيتعين على جميع المعلنين الذين يديرون إعلانات سياسية أو أموراً اجتماعية أن ينشروا البيانات التي تتيح التواصل معهم حتى لو لم يطلبوا الحصول على علامة "جهة موثوقة".

ويجب على المعلنين الالتزام بالشروط الجديدة بحلول منتصف أكتوبر وإلا ستُحجب إعلاناتهم.

وفي ظل تدقيق الجهات المنظمة منذ استخدام روسيا منصات التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، زادت فيس بوك من استخدام أدوات شفافية الإعلانات في دولة تلو أخرى بداية من العام الماضي.

ومنذ مايو (أيار) 2018 فرضت فيسبوك على المعلنين السياسيين في الولايات المتحدة إفصاحا يكشف عن مصدر تمويل الإعلان، لكنها قالت إن البعض استخدم بيانات مضللة أو حاول تسجيل نفسه باسم جهة لا وجود لها في الواقع.

وقالت مديرة المنتجات في فيس بوك سارة شيف، "رصدنا في 2018 دلائل على سوء استخدام هذه الإفصاحات، ولذلك نسعى لإحكام العملية".

وفي العام الماضي تمكن صحفيو موقع "فايس نيوز" من نشر إعلانات باسم شخصيات عامة مثل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وباسم جماعات مثل تنظيم داعش.

وفي الأسبوع الماضي منعت فيس بوك صحيفة "إيبوك تايمز" المحافظة من نشر إعلانات عليها بعد أن استخدمت صفحات مختلفة لتعزيز الإعلانات دعماً للرئيس دونالد ترامب.

وأصبحت الإعلانات مدفوعة الأجر على فيس بوك أداة رئيسية للحملات السياسية والمنظمات الأخرى في استهداف الناخبين.

وأنفقت حملة إعادة انتخاب ترامب المنتمي للحزب الجمهوري نحو 9.6 مليون دولار هذا العام على الإعلانات بالموقع ليصبح بذلك الأكثر إنفاقاً في هذا المجال من بين المتنافسين على الترشح في انتخابات 2020 بحسب شركة "بولي بولبيت إنترآكتيف" التابعة للحزب الجمهوري التي تتعقب إنفاق الإعلانات على الإنترنت.

أعلنت شركة فيس بوك الأربعاء أنها ستشدد إجراءات منح التراخيص للمعلنين الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة المقررة في عام 2020.

وقالت الشركة في منشور إنه بدءا من منتصف سبتمبر المقبل، ستتم مطالبة المعلنين الذين يريدون استخدام موقع التواصل الاجتماعي الشهير بتوفير مزيد من المعلومات حول المنظمة التابعين لها قبل أن تتم الموافقة على الإعلان.

وأوضحت الشركة أنه سيكون أمام المعلنين حتى منتصف أكتوبر للامتثال لذلك وإلا سيتم وقف إعلاناتهم.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية أكبر قبل العملية الانتخابية.

وتخضع فيس بوك لضغوط لتحسين عملية الشفافية وإجراءات الأمان في أعقاب ما أثير عن تدخل روسيا للتأثير على انتخابات عام 2016 في الولايات المتحدة.

أعلن مرشح ديمقراطي ثالث، جاي إنسلي، انسحابه من سباق الانتخابات التمهيدية الأمريكية للرئاسة عن الحزب الديمقراطي، وينخفض بذلك عدد المرشحين لخوض هذه الانتخابات إلى 22. وكان إنسلي قد جعل من التغير المناخي وحماية البيئة ركيزة حملته الانتخابية إلا أن نوايا التصويت لصالحه أقل من نصف نقطة مئوية.

أعلن حاكم ولاية واشنطن الأمريكية الديمقراطي جاي إنسلي مساء الأربعاء انسحابه من الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية، لينخفض بذلك إلى 22 عدد المتنافسين على نيل بطاقة الترشيح الديمقراطية لخوض السباق الرئاسي الأمريكي. وإنسلي هو ثالث مرشح ينسحب من الانتخابات التمهيدية الديمقراطية بعد إريك سوالويل وجون هيكنلوبر.

وإنسلي، الحاكم التقدمي للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، كان رصيده في استطلاعات الرأي على الدوام أقل من نصف نقطة مئوية من نوايا التصويت لدى الناخبين الديمقراطيين.