محافظ القليوبية يبحث إجراءات توفيق أوضاع الكنائس (صور)

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم إجتماعا لمناقشة ومتابعة إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها طبقا للقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام وممثلى الكنائس والمستشار القانونى ومدير مديرية الاسكان وادارة الحماية المدنية.





وناقش المحافظ الإشتراطات المطلوبة من الحماية المدنية لتوفيق أوضاع الكنائس حيث طالب عمل معاينة لكل كنيسة على حدة وتطبيق الحد من إشتراطات الحماية المدنية للوصول للقدر الكافي من الأمان وحماية أرواح المواطنين مطالبا الحماية المدنية بالتيسير وتطبيق الإشتراطات بطريقة مرحلية بالتوازي مع باقي الإجراءات المطلوبة للترخيص.





وأكد المحافظ على ضرورة تضافر جهود أجهزة المحافظة لتقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها والإنتهاء من الملاحظات الفنية للكنائس والتواصل مع مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية لإنهاء الإجراءات المطلوبة.





كما طالب بسرعة البدء بالكنائس التي يسهل تطبيق اشتراطات الحماية المدنية عليها وتطبيق الحد الأدني من الإشتراطات على باقي الكنائس التي يصعب تطبيق كامل الإشتراطات عليها وذلك دفعا للأعمال وسرعة الإنجاز وتوفيق كل الكنائس المطلوبة بالمحافظة.





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محافظ القليوبية يهنئ أهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي





وجه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة العيد القومي، مقدما الشكر لكل الجهات المشاركة في الإحتفالية والتي أظهرت المحافظة بشكل مشرف يليق بها،مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لإرضاء المواطنين وتقديم خدمة متميزة في كافة المجالات تسهم في عيش المواطنين عيشة كريمة،معربا عن سعادته البالغة لمشاركة المحافظين السابقين في إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.





جاء ذلك خلال فعاليات إحتفالية المحافظة بعيدها القومي بحضور كل من المستشار عدلي حسين واللواء رضا فرحات واللواءمحمود عشماوي محافظي القليوبية السابقين وإيمان ريان نائب المحافظ واللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والعقيد أيمن الحسيني المستشار العسكري للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والقيادات الشعبية والأمنية وعدد من أعضاء مجلس النواب.





وبدأ الاحتفال باستقبال المحافظين السابقين بديوان عام محافظة القليوبية ثم إنطلاق سيارات كرنفال المشروعات القومية ومشروعات المحافظة من ديوان المحافظة حتى استاد بنها الرياضى، حيث بدأت الاحتفالية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم فيلم تسجيلى عن معالم القليوبية، تبعتها فقرة فنية واستعراضية لطلاب جامعة بنها وعرض رياضي قدمته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.





كما تضمن الاحتفال فقرات شعرية إلى جانب فقرة الموسيقى النحاسية لفرقة طلائع الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم فقرة الموسيقى العربية قدمتها مديرية الثقافة بالقليوبية.





يذكر أن محافظة القليوبية تحتفل محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بالعيد القومى للمحافظة، الذى يواكب ذكرى افتتاح القناطر الخيرية ٣٠ أغسطس عام ١٨٦٨ علي يد محمد علي كأعظم مشروعات الري في ذلك الوقت، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق والتى تبلغ مساحتها نحو 500 فدان بالمدينة.





جدير بالذكر أن محافظ القليوبية في إطار إحتفال المحافظة بعيدها القومي قام بإفتتاح عدد من المشروعات ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى للنهوض بمستوى الخدمات لمواطني المحافظة حيث تم إفتتاح عدد 10 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة 1.8 مليار جنيه وإفتتاح عدد 65 مشروع صرف صحي بتكلفة 4.6 مليار جنيه حيث بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات المياه والصرف الصحي 6.4 مليار جنيه كما أنه جاري تطوير عدد 5 مستشفيات على مستوي محافظة القليوبية بتكلفة بلغت أكثر من مليار جنيه وهم مستشفي قليوب المركزي والقناطر المركزي والخانكة المركزي وكفر شكر المركزي وقها المركزي وتطوير 40 وحدة صحية بتكلفة 35 مليون جنيه.





وفي قطاع المدارس تم إفتتاح 46 مدرسة بتكلفة 265 مليون جنيه كما تم رصف طرق بالمحافظة بطول 44.8 ألف كيلو متر ورصف بالإنترلوك بطول 56.9 ألف متر بتكلفة إجمالية بلغت 147.2 مليون جنيه كما تم إنشاء مدفن صحي جديد للمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه.





جدير بالذكر أيضا أن محافظة القليوبية بدأت في تطوير أنفاق مدينة شبرا الخيمة بتكلفة 17 مليون جنيه حيث أنفقت محافظة القليوبية 110 مليون جنيه في مجال تحسين البيئة للنهوض بمستوى الخدمات البيئية والنظافة كما تم تطوير عدد 3 مجازر نصف آلي بالقناطر الخيرية وقليوب وطوخ بإجمالي 33.4 مليون جنيه.





وفي قطاع الإسكان تم إنشاء 1102 عمارة سكنية إسكان إجتماعي بالعبور تحتوي على عدد 27240 وحدة سكنية بتكلفة 3.6 مليار جنيه، كما تم إنشاء عدد 59 + 113 عمارة إسكان إجتماعي بعرب العليقات بالخانكة بتكلفة 1.3 مليار جنيه.



