حصاد لأبرز أحداث اليوم الأول لمهرجان فينسيا السينمائي بدورته الـ79 (صور)

افتتح أمس الأربعاء، Paolo Baratta رئيس مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الدورة رقم 76 للمهرجان بافتتاحه للمؤتمر الصحفي الأول للمهرجان بحضور أعضاء لجنة تنظيم المهرجان.





ألحق المؤتمر الافتتاحي للمهرجان، مؤتمرات صحفية لكل من صناع فيلم PELIKANBLUT الألماني، وصناع فيلم The Truth المشارك بالمسابقة الرسمية، والذي افتتحت به السجادة الحمراء للمهرجان مساء أمس.





ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع تويتر، لقطات من المؤتمر الصحفي لفيلم PELIKANBLUT الألماني الذي عرض ضمن مسابقة "آفاق" بالمهرجان، وهو من إخراج المخرجة "كاترين جيبي.





كما نشرت الصفحة للقطات من المؤتمر الصحفي لصناع الفيلم الفرنسي The Truth بحضور مخرجه الياباني "هيروكازو كوري إيدا"، ويشارك في بطولته كل من النجمة الفرنسية "كاترين دينوف"، والنجمة الفرنسية "جوليت بينوش"، والنجم الأمريكي "إيثان هوك"، وهو من ضمن الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية.





وفي المساء، نقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من افتتاح السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم The Truth بحضور صناعه، وتألقت النجمة "جوليت بينوش" على الريد كاربت بإطلالة جذابة أمام كاميرات المصورين.





جدير بالذكر أنه من ضمن أبرز الأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بدورته الحالية لعام 2019، كل من فيلم Ad Astra، للنجم الكبير براد بت، ومن إخراج وتأليف وإنتاج المخرج "جيمس جاري".





ويشارك في بطولة الفيلم النجم تومي لي جونز، والنجم روث نيجا، والنجمة ليف تايلور، و دونالد سوثرلاند، وتدور أحداثه حول رائد فضاء، يخرج في مهمة انتحارية بالفضاء الخارجي للبحث عن والده الضائع وسط الفضاء بمهمة سابقة.





وفيلم "الجوكر"، للنجم الكبير خواكين فينيكس، ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركة DC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير روبرت دين ير و "زيزا بيتز"، و "فرانسيس كونوري".





وفيلم النجمة ميرل ستريب الجديد The Laundromat ، وهو فيلم درامي للمخرج ستيفن سودربرج، ويشارك في بطولته النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولد مان، والنجم أنطونيو بانديراس و النجم جيفري رايت، وجيمس كرومويل، وشارون ستون.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إيلين" التي تجسدها ميرل ستريب، والتي تتورط خلال قضائها لعطلتها في العمل مع شركة قانون تتبع تعاملات مشبوهة وتقودها للملايين من ملفات الفساد المقترنة بعدد كبير من الأغنياء والسياسيين البارزين في العالم.





ومن دولة كندا، يشارك بالمسابقة الرسمية للمهرجان بدورته رقم 76، فيلم Guest of Honour، وهو فيلم درامي من إخراج وإنتاج "أتوم إيجويان".





ويشارك في بطولته "ديفيد ثويليس" و "لوكس ويلسون" و"لايسلا دي أوليفيرا" و "روسيف سثرلاند" و"أليكساندر بورجيس".





وسيكون عرضه الأول على مستوى العالم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا، وتحديدا في يوم 3 من شهر سبتمبر المقبل.





ومن إنتاج برتغالي فرنسي مشترك، يشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا 2019، فيلم A Herdade، وهو فيلم ناطق باللغة البرتغالية من إخراج "تياجو جويدس"، ويشارك في بطولته "ألبانو جيرودينمو"، و"ساندرا فاليرو"، و "ميجيل بورجيس".



