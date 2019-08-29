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الهلال الأحمر الإماراتي يغيث 500 أسرة في حضرموت

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:34 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يغيث 500 أسرة في حضرموت
الهلال الأحمر الإماراتي
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وكالات
 

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حملة توزيع مساعدات غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية «الريدة وقصيعر» بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الأسر التي تمر بأوضاع معيشية صعبة جراء الأزمة الراهنة.

 

واستهدفت الحملة، توزيع سلال غذائية متكاملة لنحو 500 أسرة في مناطق مديرية «الريدة وقصيعر» ممن يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث جاءت عملية التوزيع ضمن البرنامج الإغاثي الشامل الذي تبنته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار «عام التسامح».

 

وأشار مسؤولون إغاثيون في مديرية «الريدة وقصيعر» إلى أن المساعدات الغذائية التي جرى توزيعها استهدفت نحو 2500 فرد من أبناء الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي يبذل جهوداً جبارة في إطار النهج الإنساني، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة حضرموت.

 

من جانبهم، عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حملة توزيع مساعدات غذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية «الريدة وقصيعر» بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة الأسر التي تمر بأوضاع معيشية صعبة جراء الأزمة الراهنة.

 

واستهدفت الحملة، توزيع سلال غذائية متكاملة لنحو 500 أسرة في مناطق مديرية «الريدة وقصيعر» ممن يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث جاءت عملية التوزيع ضمن البرنامج الإغاثي الشامل الذي تبنته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار «عام التسامح».

 

وأشار مسؤولون إغاثيون في مديرية «الريدة وقصيعر» إلى أن المساعدات الغذائية التي جرى توزيعها استهدفت نحو 2500 فرد من أبناء الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي يبذل جهوداً جبارة في إطار النهج الإنساني، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة حضرموت.

 

 

 

من جانبهم، عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة، نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.

 

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